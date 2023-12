Neresheimer Haushalt: Sanierung Härtsfeldschule als dringlich anerkannt

Große Freude auf die bevorstehenden Heimattage auf dem Härtsfeld im kommenden Jahr, aber auch große Sorge um die städtischen Finanzen haben in der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung in diesem Jahr die Haushaltsreden der Fraktionen geprägt.

Der Etat umfasst insgesamt rund 43 Millionen Euro. Endgültig verabschiedet werden soll das Zahlenwerk in der Januar-Sitzung. Vor allem die Sanierung der Härtsfeldschule, die mit zehn Millionen Euro veranschlagt ist, wurde als dringlich anerkannt.

Die Stadt müsse ihre Pflichtaufgaben erledigen und könne keine Wunschliste erfüllen, konstatierte Martin Grupp (CDU). Denn mit einer Lücke von vier Millionen Euro im Ergebnishaushalt würden erneut die kommenden Jahre belastet. Wegen der Sanierung der Härtsfeldschule könnten keine zusätzlichen Aufgaben übernommen werden, denn das Projekt binde finanzielle und personelle Kapazitäten. Ein Anliegen sei seiner Fraktion außer dem Breitbandausbau der Bau der neuen Kindertagesstätte auf der Sohlhöhe. Vor der Ausweisung von neuen Baugebieten oder der Erweiterung von Siedlungsflächen müsse die Innenentwicklung vorangetrieben werden. Auch müssten die Wohngebiete besser mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verknüpft werden. Angesichts der Personalkosten müsse die Stadt auf ihre Pflichtaufgaben achten. „Wir haben in unserem Haushalt zu viele Maßnahmen, die wir personell nicht umsetzen können und wir wollen kein weiteres Personal in der Verwaltung aufbauen!“

Die Sanierung der Härtsfeldschule dürfe nicht weiter geschoben werden, forderte Raphael Kaim (Grüne), denn das Gebäude sei in einem nicht hinnehmbaren Zustand. Es sei aber auch ernüchternd festzustellen, dass das Ausweisen neuer Baugebiete schneller voranschreite als eine Schulsanierung. Die Heimattage stelle man nicht mehr in Frage, sagte er weiter. „Allerdings muss klar sein, dass der Fokus der Arbeit im Rathaus künftig sehr viel stärker auf Pflichtaufgaben gelegt wird. Für weitere Spaß- und Prestigeprojekte fehlt der finanzielle Spielraum.“ Wegen der vielen Jahre ohne Neuverschuldung seien viele dringende Sanierungsmaßnahmen geschoben worden, die nun neben den ohnehin schon hohen Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur kaum mehr zu stemmen seien. „Vor diesem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, wie viel Wachstum in die Fläche sich Neresheim noch leisten kann. Finanzielle Löcher stopfen zu wollen durch das Ausweisen weiterer Industriegebiete mit der Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen in ferner Zukunft halten wir für einen Trugschluss.“

Angesichts der steigenden Kosten forderte Waltraud Brenner (Freie Wähler), interne Defizite aufzuarbeiten und das Personalcontrolling zu verbessern. In Arbeitsverträgen mit Minijobbern sollte eine Altersgrenze festgelegt werden. Aber auch bei Planung und Ausführung anderer Aufgaben solle das Controlling verstärkt werden, um so unliebsame Überraschungen wie beim Hallenbad zu verhindern. Hier sei vor Jahren versichert worden, dass der Renovierungsbedarf überschaubar sei und nun sei man mit Kosten von fünf Millionen Euro konfrontiert. Unsicher sei auch, wie man mit dem ehemaligen Gebäude des Samariterstifts umgehen solle. Hier könnte aus städtebaulicher Sicht der Kauf des Grundstücks durch die Stadt zwingend werden. Daher müsse sie auf mehr Einnahmen setzen. Dies könne sie durch höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer erreichen. Brenner forderte außerdem, das städtische Kulturangebot zu überdenken. „Wir halten es für zielführender, die Strukturen mit lokalen Vereinen und Künstlern zu nutzen.“ Sie versprach sich davon höhere Besucherzahlen. Die Rednerin fügte jedoch hinzu: „Das soll nicht bedeuten, auf namhafte Künstler zukünftig ganz zu verzichten!“

Die Stadt müsse Kostensteigerungen an die Bürger in der Form von Erhöhungen bei den Beiträgen weitergeben, bedauerte Manuel Gillner (SPD), da ihr die Einnahmequellen fehlten. Daher müsse es im Haushaltsplan im wesentlichen um die Erfüllung von Pflichtaufgaben und um mögliche Einsparpotenziale gehen. Angesichts des steigenden Schuldenstands deute sich eine schwierige und besorgniserregende Entwicklung an. Dennoch müsse die Stadt weiter in die Digitalisierung investieren und sich angesichts des hohen Sanierungsbedarfs bei der Härtsfeldschule anstrengen, um weiterhin oben mitspielen zu können. Es gehe hier um eine Investition in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Die Heimattage sah Gillner als Chance, die Region im Land bekannt zu machen und diese Werbung zu nutzen. Es müsse auch künftig attraktiv sein, auf dem Härtsfeld zu wohnen. Aber: „Nach einem Feuerwerk an Kulturveranstaltungen im nächsten Jahr können die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in 2025 sicher auch mit einem etwas 'dünneren' und kostengünstigeren Kulturprogramm leben.“