Neresheim zeigt Bronzeplastiken und Acrylbilder von Andreas Futter

Die Gemeinde Neresheim hat vor Kurzem eine Ausstellung mit Werken von Andreas Futter eröffnet. Die Kunstwerke sind im im Rathaus Neresheim zu den üblichen Öffnungszeiten und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

„Wer froh ist, ist ein König“ ‐ das mit dem „König-Sein“ ist beim Gmünder Künstler Andreas Futter allerdings nicht ganz so einfach. Seine Königsfiguren aus Bronze und die gekrönten Figuren seiner Acrylbilder sitzen meist hoch oben und müssen sich anstrengen, um auf instabilen Sitzen und in dünner Luft Gleichgewicht und Haltung zu bewahren. In den oft filigranen, phantasievollen und vor allem sehr humorvollen Szenen stellt der Künstler auch das Streben und Mühen des Menschen sich zu behaupten, nach oben zu kommen und dann auch oben zu bleiben in den Mittelpunkt. Prädikat der Ausstellung: Absolut erlebenswert. Zu sehen in der Adalbert-Seifriz-Halle des Neresheimer Rathauses

Die auch von einem Abendschauteam des SWR dokumentierte Vernissage wurde musikalische begleitet von der Musikschule Neresheim mit Amelie Hirschmann an der Klarinette und Hermann Durner am Klavier. Die schwungvolle Einführung in die Ausstellung in Form eines erweiterten Interviews mit dem Künstler übernahm einmal mehr der Kurator der Neresheimer Kunstausstellungen, Gerhard Stock.