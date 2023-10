Neresheim

Neresheim und Perth East besiegeln Städtefreundschaft

Neresheim / Lesedauer: 2 min

Neresheim und Perth East sind jetzt Städtefreunde (von links): Abgeordneter Matthew Rae, Abgeordneter John Nater, Bürgermeisterin Rhonda Ehgoetz und Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele. (Foto: Stadtverwaltung Neresheim )

‐ Beim ersten offiziellen Besuch einer Delegation vom Härtsfeld in Kanada ist am Samstag die Städtefreundschaft zwischen Neresheim und Perth East in der Provinz Ontario besiegelt worden. Bürgermeister Thomas Häfele brachte dabei seine Hoffnung zum Ausdruck, dass aus der Freundschaft eine Städtepartnerschaft wird.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 17:00 Von: Viktor Turad