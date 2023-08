Neresheim kassiert 1:3–Heimpleite

Der SV Neresheim wartet in der Fußball–Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Gegen den MTV Stuttgart verlor die Mannschaft von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer mit 1:3.

Zu Beginn des Spiels war es ein Abtasten auf beiden Seiten, die Gäste aus Stuttgart standen sehr tief und überließen das Spiel der Heimmannschaft. Mit der ersten Aktion gingen jedoch die Stuttgarter in Führung (16. Minute). Gleich im Gegenzug hatte der Neresheimer Anhang, in der Bierschneider Arena, den Torjubel auf den Lippen. Hakki Yildiz nahm sich ein Herz aus halbrechter Position zog er aus 16 Meter ab. Sein Schuss knallte aber an den Pfosten. Jetzt kämpfte sich der MTV ins Spiel und verlagerte das Spielgeschehen ins Mittelfeld. In der 27. Minute fiel allerdings der Ausgleich. Kadir Kiraci gewann sein Laufduell gegen seinen Abwehrspieler. Sein überlegter Torabschluss landete im langen Eck zum Ausgleich.

Nach der Halbzeit das gleiche Bild und weiter wenig Torraumszenen. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit nutzte dann die Gäste zur erneuten Führung. Mit einem langen Ball überrumpelte der MTV, in der 67. Minute, die gesamte Abwehr. Der mitgelaufene Stürmer nickte aus vier Metern zur Führung der Gäste.

Im Gegenzug hatte dann Ismail Kone die Möglichkeit zum Ausgleich. Sein Kopfball konnte der MTV–Torhüter gerade noch über die Latte lenken. Dann folgte die größte Möglichkeit für die Klosterstädter. Ein fulminanter Freistoß von Josip Miketek ging wieder an den Pfosten. Mit dem Schlusspfiff konnte dann der MTV den Sack endgültig zu machen.