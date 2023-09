Vier Busse, überwiegend besetzt mit Neresheimerinnen und Neresheimern, machen sich am Sonntag, 10. September, auf den Weg nach Biberach. Einige Gruppen nehmen dort am Umzug zu den Landesfesttagen teil, aber nicht nur das: Bürgermeister Thomas Häfele nimmt aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Heimattage–Fahne entgegen. Damit ist Neresheim offiziell Heimattage–Stadt. Im kommenden Jahr steht folglich das Härtsfeld, konkret Neresheim, Dischingen und Nattheim im landesweiten Fokus. Die Vorbereitungen für die Heimattage, die sich über das ganze Jahr 2024 ziehen, laufen bereits auf Hochtouren. Für die Koordination sind Sina Neumuth, die Leiterin der eigens eingerichteten Geschäftsstelle, und Kerstin Mittring zuständig.

Sina Neumuth und Bürgermeister Thomas Häfele haben uns einen Einblick in den Stand der Vorbereitungen gegeben. Rund 180 bis 200 Veranstaltungen wird es im kommenden Jahr im Rahmen der Heimattage geben. Viele davon gehören zum üblichen Veranstaltungsreigen der drei beteiligten Gemeinden wie etwa das Neresheimer Stadtfest am letzten Juni–Wochenende. Es kommen aber auch einige Highlights dazu wie beispielsweise im September kommenden Jahres die Landesfesttage in Neresheim. Dies alles wird in der Geschäftsstelle nun gebündelt. Im Dezember soll dann das Programmheft mit der kompletten Übersicht vorgestellt werden.

Der Start in das Heimattage–Jahr ist ein Neujahrsempfang. An Fasching sind die Neresheimer Narrentage mit einer Narrenparty am Rosenmontag und einem großen Narrensprung am darauffolgenden Dienstag. Der erste Höhepunkt ist die Landesgewerbeschau am 4. und 5. Mai in Dischingen, bei der das moderne Baden–Württemberg im Fokus steht.

Um die Tradition geht es dagegen beim zweiten Highlight, bei den Landesfesttagen vom 6. bis 8. September in Neresheim. Auftakt ist in einem 3.000 Besucherinnen und Besucher fassenden Festzelt mit Festwirt, wo das „Hofbräuregiment“ für Stimmung sorgen soll. Am Samstag ist ein Brauchtumsabend und am Sonntag ist der Landesfestumzug. Es wird mit 3.000 bis 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet und mit 8000 bis 10.000 Besucherinnen und Besuchern und Gästen aus den Partnerstädten, eventuell auch aus Kanada. Ehrengast sind Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder Innenminister Thomas Strobl, die die Heimattage–Fahne an den nächstjährigen Ausrichter Weinheim überreichen. Der Umzug startet am Bahnhofsplatz und zieht sich zwei Kilometer durch Neresheim.

Im September sind weitere Veranstaltungen geplant wie etwa ein großes Tattoo mit Musikvereinen, ein Konzert der Original Egerländer unter der Leitung von Ernst Hutter oder ein „Blaulicht–Wochenende“ mit einem Oldtimer–Treffen der Feuerwehren. Der dritte Höhepunkt des Jahres ist am 21. November die Verleihung des Heimatforschungspreises in Nattheim, möglicherweise durch die Wissenschaftsministerin. Dabei werden engagierte Heimatforscher geehrt. Die Härtsfelder Brauerei wird übrigens ein eigens gebrautes Heimattage–Bier anbieten.

In Vorbereitung ist eine große Werbekampagne mit Bannern, Stelen und Schildern an den Straßen, hauptsächlich in der Region, aber auch darüber hinaus. Am 14. Dezember wird das Programm–Heft vorgestellt, dass dann in allen Touristik–Infos im Land ausliegt. Schließlich sollen möglichst viele Scheinwerfer auf das Härtsfeld gerichtet sein.