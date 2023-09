Neresheim dreht Spiel mit dem Schlusspfiff

Fußball-Landesligist Neresheim schlägt den Aufsteiger Serbija Ulm spät mit 3:2.

Bereits nach 30 Sekunden hatten die Fans den Torjubel schon auf den Lippen. H. Yildiz setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, sein Torabschluss ging aber ans Außennetz.Die verdiente Führung gelang dann in der 29. Minute. Nach einer langgezogenen Flanke von Mango, köpfte H. Yildiz Richtung Tor, der mitgelaufene Kone musste den Ball dann nur noch über die Linie drücken.

Jetzt kamen auch die Ulmer besser ins Spiel, denn gleich im Gegenzug parierte SVN-Keeper Aubele souverän. Danach verlagerte sich das Spiel ins Mittelfeld. Beide Defensivreihen standen sicher.

Nach der Pause dann ein ganz anderes Bild. Ulm drehte jetzt richtig auf. Die Neresheimer Abwehr musste Schwerstarbeit verrichten. H. Yildiz hätte dann in der 58. Minute den Deckel draufmachen müssen. Sein Sololauf endete wieder am Außennetz. So kam es, wie es kommen musste, in der 62. Minute misslang ein Klärungsversuch. Der abgefälschte Ball landete unhaltbar im Lattendreieck zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten das Tor. Dies gelang aber zuerst den Gästen. Nach einer Flanke stand ein Serbija Stürmer goldrichtig und staubte zur 2:1-Führung ab. Jetzt kamen wieder die Klosterstädter und glichen zwei Minuten später durch Kiraci aus.

Die Klosterstädter gaben jetzt richtig Gas. Fast mit dem Schlusspfiff hielt ein Serbija Spieler den davongeeilten F. Yildiz im Sechzehner fest. Den folgenden Elfmeter verwandelte Pfeifer souverän zum etwas glücklichen Sieg der Klosterstädter aus Neresheim. SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer stellte nach dem Sieg klar: „Endlich hat meine Mannschaft ihren Kampfgeist über die kompletten 90 Minuten gezeigt. Jetzt müssen wir dranbleiben.“