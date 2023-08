Neresheim bekommt neue Kita für über 3 Millionen Euro

— Bei der Enthaltung von Nikolaus Rupp (CDU) hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung nach intensiver Debatte mit großer Mehrheit grünes Licht für den Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte auf der Sohlhöhe östlich der bestehenden evangelischen Einrichtung gegeben. Mit dem Bau des 3,371 Millionen Euro teuren Vorhabens soll im Januar begonnen werden, fertig sein will man nach den Worten des Planers und Architekten Christoph Baur aus Königsbronn im Januar 2025.

Die Stadt ist nach den Worten von Bürgermeister Thomas Häfele und Stadtbaumeisterin Eva–Maria Ramsperger einerseits im Zugzwang wegen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung, den sie aber andererseits nicht voll einlösen kann. Im kommenden Monat fehlen für mindestens 52 Kinder, überwiegend aus der Kernstadt, Betreuungsplätze. Ursprünglich wollte der Gemeinderat bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause Nägel mit Köpfen machen. Dies ging aber wegen des noch ausstehenden Förderbescheids nicht.

Nunmehr ist, wie berichtet, klar, dass die Stadt 1,4 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes erhält. Dies sei die höchste Förderung im gesamten Landkreis und eine der höchsten, die es je gegeben hatte, sagte Bürgermeister Häfele. Das Stadtoberhaupt dankte daher allen, die sich für diese Unterstützung stark gemacht hatten. Insgesamt kalkuliert die Stadt mit Zuschüssen von knapp 1,7 Millionen Euro.

Architekt Baur erklärte, dass der Kindergarten auf der Sohlhöhe an der Graf–Stauffenberg–Straße im Anschluss an die evangelische Kita Sohlhöhe entstehen soll. Das freistehende Gebäude soll ein Flachdach erhalten und zweigeschossig in den Hang gebaut werden, so dass auf der Straßenseite nur ein Geschoss zu sehen ist.

Es sei wichtig, dass Kinder und Eltern eine Perspektive haben, drängte Manuel Gillner (SPD) auf einen baldigen Baubeginn. Nikolaus Rupp mahnte, angesichts der Rieseninvestition in der Kernstadt, wie er sich ausdrückte, auf die gleichen Betreuungsmöglichkeiten in den Teilorten zu achten. Auf Anfrage von Joachim Schicketanz (SPD) bestätigte der Architekt, dass eine abendliche Nutzung von Räumen der Kita, etwa des Mehrzweckraums, möglich wäre. Nach dem eindeutigen Votum des Gemeinderats stellte Bürgermeister Häfele erleichtert fest, über diese Entscheidung seien viele Kinder und Eltern froh.