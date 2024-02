An diesem Samstag ist es so weit, dann steht für den SV Neresheim das erste Pflichtspiel im Jahr 2024 an. Das Team von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer trifft im Landesliga-Nachholspiel auf den Tabellensechsten TSV Buch. Spielbeginn in der Bierschneider-Arena ist um 15 Uhr.

Im Testspiel gegen Lauchheim: In das alte Mutster zurückgefallen

Eigentlich hätte die Partie bereits Ende November stattfinden sollen, doch der Wintereinbruch machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Rund drei Monate später steht nun also der nächste Versuch an. Die Hinrunde der Klosterstädter war alles andere als zufriedenstellend. In 14 Partien holte man lediglich zwölf Punkte, der 14. Platz bedeutete dabei das Überwintern auf einem Abstiegsplatz. Auf 15 Punkte kann Neresheim im Bestfalle noch kommen, da die Partie gegen den TSV Buch die letzte der Hinrunde ist. Stefan Aubele, Abteilungsleiter beim SV Neresheim, blickt auf die Vorbereitung und Testspiele zurück: „Im ersten Testspiel hatten wir 3:3 gegen den SV Lauchheim gespielt. Zur Pause stand es dabei 3:0 für uns. Wir sind dann aber in das alte Muster zurückgefallen und haben aus drei Lauchheimer Chancen, drei Gegentore kassiert. Die Stabilität hatte hinten gefehlt. Unter anderem daran wurde in der Vorbereitung kräftig gearbeitet.“ Es folgten weitere Partien gegen den FC Ellwangen (2:1), die U19 des VfR Aalen (1:1), die TSG Giengen (5:0) und den TSV Nördlingen (1:1). Gegen den TSV Nördlingen kassierte man dabei in letzter Sekunde den Ausgleich. „Das ist ein Manko bei uns, dass man eine Führung öfters nicht über die Zeit bringen kann“, so Stefan Aubele.

Viele Gegentore in der Schlussphase

Als Beispiel nennt er dabei zwei Landesliga-Partien. Bei Türkspor Neu-Ulm und im Derby in Waldhausen. In Neu-Ulm führte die Mannschaft von Andreas „Bobo“ Mayer bis zur 75. Minute noch mit 2:1, kassierte dann allerdings noch vier Gegentore. Am Ende stand es 5:3 für Neu-Ulm. In Waldhausen führte der SVN sogar bis zur 87. Minute mit 1:0, Endstand: 1:4 aus Sicht der Neresheimer. „Auch daran haben wir in der Winterpause gearbeitet, denn das ist ein Thema Kraft/Ausdauer“, erklärt Stefan Aubele. Wie der Abteilungsleiter weiter ausführt, sei die Vorbereitung auf die restliche Saison sehr gut gewesen: „Die Jungs haben alle sehr gut mitgezogen. Am vergangenen Wochenende waren wir in einem Kurz-Trainingslager in Nesselwang, dabei stand das Teambuilding im Vordergrund. Wir sind gerüstet, heiß und bereit für die restliche Saison.“

Einige Veränderungen im Kader

Im Kader hat es dabei einige Veränderungen gegeben. Mit Mahmoud Omeirat (SSV Aalen), Cemal Krasniqi (SV Lauchheim), Milos Cutic (FC Kirchheim), Michael Fröhlich (TSV Oettingen), Bakhitar Kazymov (TV Bopfingen) und Abdulrazak Almuri (U19 des TSV Nördlingen) gab es gleich sechs Neuzugänge. Dagegen haben Kapitän Sven Lukina, Nenad Dedic und Adnan Zahirovic den Verein verlassen. „Den drei Spielern, besonders aber unserem langjährigen Kapitän Sven Lukina wünschen wir alles erdenklich Gute“, so Stefan Aubele. Neuer Kapitän ist Mike Marianek. Seine beiden Stellvertreter sind Marc Kempf und Samuel Aubele. Mit einigen Veränderungen geht der SV Neresheim die restliche Saison an und möchte die „desaströse Hinrunde“, wie sie von Stefan Aubele genannt wird, hinter sich lassen.

Stefan Aubele über „Bobo“ Mayer: „Wir haben den für uns besten Trainer“

Einer stand dabei aber niemals zur Diskussion, nämlich Trainer Andreas „Bobo“ Mayer. „Wir haben den für uns besten Trainer. Eine Trainerfrage hat es bei uns nie gegeben, da „Bobo“ eine herausragende Persönlichkeit ist und eine hervorragende Arbeit bei uns in Neresheim macht.“ Vom Abteilungsleiter gibt es also viel Rückendeckung vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres. So schätzt Stefan Aubele den Gegner TSV Buch ein: „Die Mannschaft ist sehr kampfstark, eingespielt und homogen. Sie werden uns alles abverlangen im Heimspiel, doch wir wollen robust und zweikampfstark auftreten. Wir sind jetzt auf den Abstiegskampf eingestellt.“