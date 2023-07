Musikschulfest im Stadtgarten

Mit einem Konzertnachmittag im Stadtgarten hat sich die Musikschule Neresheim vor großem Publikum in die Sommerferien verabschiedet. Knapp 50 aktive Musiker waren mit ihren Familien und vielen weiteren Gästen gekommen, wie die Musikschule mitteilt.

Schon der vielversprechende Auftakt durch das Saxophon–Ensemble unter Leitung von Hartmut Betz ließ erahnen, dass im Laufe des Nachmittags viele weitere tolle Ausschnitte aus dem vergangenen Musikschuljahr folgen würden. So präsentierten sich auch die Blockflötenkinder und Mitglieder des Blockflötenorchesters mit ihrer Dirigentin Beatrix Lang mit beschwingten Melodien und viel Spielfreude, unterstützt von den beiden Pianisten Jannik Schmid und Enju Jin.

Absolutes Highlight war der Auftritt der beiden Pianisten Felix Stickel und David Böss an insgesamt drei Klavieren. An dreimal achtundachtzig Tasten boten die beiden Jungmusiker Hits des Komponisten Denes Agay alias Gerald Martin dar und agierten absolut souverän, mit technischer Raffinesse und Witz und hatten dabei selber sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt.

In dem neu gegründeten zehnköpfigen Blechbläserensemble unter dem Dirigat von Martin Schilling mischte sich der strahlende Klang der Trompeten mit dem satten Sound des tiefen Blechs. Nicht weniger begeisternd, mit kultiviertem Klang und hervorragend aufeinander abgestimmt war der Auftritt des Querflöten–Quartetts mit Lehrer Viktor Wulf. Romantische Klänge bot Rebekka Hascher an der Klarinette, begleitet von Mama Dagmar am Klavier. Mit einem Fantasiestück von Robert Schumann und der Sicilienne op.78 von Gabriel Fauré spielte sie zwei Bravourstücke der Klarinettenliteratur.

Dass die Musikschule nicht nur klassisch, sondern auch populär unterwegs ist, bewiesen zwei Band–Auftritte: „the unstoppables“, eine Kooperation der städtischen Musikschule mit dem Neresheimer Gymnasium und die Musikschulband unter dem kreativen Namen „Die Band–Nudeln“, beide unter der Leitung von Band–Leaderin und Musikschullehrerin Katrin Jandl. Die Nachwuchsmusiker ließen mit einem gelungenen Mix aus Gitarre, Ukulele, Schlagzeug und Klavier mit Gesang, Querflöte und Violine aufhorchen.