Besondere Whiskys und Raritäten der Rockgeschichte haben es Karl-Heinz Reiger angetan. Am 25. November um 13 Uhr eröffnet er sein Ladengeschäft „Malt&Music“ in der Hauptstraße 4 in Neresheim.

Der sympathische Neresheimer hat sich dazu entschlossen seine Sammlung aufzulösen. Auf rund 90 Quadratmetern werden Liebhaber und Sammler besonderer Whiskys und Raritäten der Rockgeschichte fündig. Mehr als 4000 Schallplatten und CDs darunter auch Kassetten, zahlreiche Lithografien und Erinnerungsstücke von Konzerten zahlreicher bekannten Bands.

Viele musikalische Sammlerstücke haben ein Bezug zu der irischen Rockband „U2“. Dies Band entstand 1976 in Dublin. 1978 fand sie zu ihrem heutigen Namen und besteht seither aus dem Leadsänger Bono, dem Gitarristen The Edge, dem Bassisten Adam Clayton und dem Schlagzeuger Larry Mullen junior. Echte Fans wissen, dass die Band bereits 1976 unter dem Namen Feedback gegründet wurde.

Karl-Heinz Reiger teilt mit den Kunden gerne seine musikalisches Fachwissen

Dies und noch viel mehr an Geschichten dieser und anderer Bands hat Karl-Heinz Reiger auf Lager. Also darf gerne auch etwas Zeit mitgenommen werden, um vielleicht noch etwas Neues über seien Lieblingsband zu erfahren. Zur außergewöhnlichen musikalischen Sammlung von Karl-Heinz Reiger gesellen sich rund 800 Flaschen Whisky, die alle käuflich erworben werden können.

Seine Leidenschaft zum Whisky entstand vor über 20 Jahren. Schottland war und ist ein beliebtes Reiseziel der Familie Reiger. So manche seltene Flasche Whisky, die zwischenzeitlich nicht mehr abgefüllt werde, wurde im Reisegepäck von Schottland mit zurück auf das Härtsfeld gebracht. „Malt&Music“ bietet vor allem besondere schottische Single Malt Whiskys sowie eine kleine Auswahl an amerikanischen, irischen, japanischen und europäischen Abfüllungen.

Alle sind original verschlossen und bei 15 bis 17 Grad gelagert. Ein Whisky verliere verschlossen und bei richtiger Lagerung nicht an Qualität, erläutert Karl-Heinz Reiger.Aber er wolle jetzt Platz für Neues schaffen und anderen mit seinen Schätzen eine Freude machen, so Reiger.

Online-Shop wird es nicht geben - Versand ist jedoch möglich

Ganz bewusst habe er sich dazu entschieden, keinen Online-Shop anzubieten. Ein Versand nach vorheriger Absprache sei aber möglich, erklärt Karl-Heinz Reiger. Sein Ladengeschäft in Neresheim, dass er sein Eigen nennt, hat in Neresheim auch seine eigene Geschichte.

Ein netterer, älterer Herr Knöbel, so wird er von den Neresheimern beschrieben, sei früher Besitzer dieses Hauses gewesen. Bis die Schwiegereltern von Karl-Heinz Reiger dann 1956 das Haus in der Hauptstraße erwarben. Von da an bis 1971 betrieben seine Schwiegereltern dort das Filmtheater Neresheim. Von diesem Kino wird heute noch von den älteren Neresheimern gesprochen.

Auch das Ladengebäude hat eine beeindruckende Historie vorzuweisen

Ab 1972 bis 1984 wurde dann im dortigen Lebensmittelgeschäft „Gubi“ alles für den täglichen Bedarf angeboten. Nachdem dieser dann ein paar Häuser weiter gezogen war, bezog die Drogeriemarktkette „Schlecker“ die Räumlichkeiten bis auch dieser 1994 einen anderen Verkaufsraum in der Heidenheimer Straße bis zu seiner Schließung bezog.

Schreibwarenartikel und Bücher für Leseratten und solche, die es noch werden wollten, gab es anschließend bei Bücher Scherer. Nachdem aus Altersgründen Ortrun Schere im Frühjahr 2021 ihre Buchhandlung geschossen war, standen die Räumlichkeiten leer. Daher ist es jetzt umso erfreulicher, dass wieder Leben in die Hauptstraße 4 einzieht und für Belebung der Innenstadt sorgt.

Malt&Music