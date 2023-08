Lukina: „Es gibt bei uns in Neresheim keinen Stinkstiefel“

Er wird dem Fußball–Landesligisten SV Neresheim und seinem Coach Andreas „Bobo“ Mayer als Option zum Auftakt gegen den TSV Bad Boll (Samstag, 19. August) fehlen. Denn ausgerechnet zu Beginn der Vorbereitung, genauer in der zweiten Trainingseinheit hat sich Sven Lukina bereits verletzt. Ein Muskelbündelriss zwingt den Kapitän des SVN seine Mannschaft in den ersten Spielen der neuen Runde nur von der Tribüne aus unterstützen zu können.

„Ich habe mich gut gefühlt und hatte eigentlich wieder richtig Bock auf Fußball“, sagt Lukina offen und ehrlich. Jetzt ist alles anders. Ein Muskelbündelriss im Oberschenkel zwingt den 32 Jahre alten Abwehrchef zur Pause. Zwei Wochen ist er schon raus und wohl weitere sechs Wochen könnten es werden. „Jetzt gilt es erst einmal zuzuschauen und alles verheilen zu lassen und dann mal sehen, ab welchem Spieltag ich wieder einsteigen kann.“

Die Vorbereitung lief nach Angaben des Abwehrchefs „nicht ganz optimal“.

Viele verletzte Spieler und Urlauber fehlten dem Team um seinen Trainer Andreas „Bobo“ Mayer. Lukina ausgenommen hat sich zumindest diese Tatsache wieder verändert. „Jetzt gilt es in der letzten Woche der Vorbereitung noch einmal, alle Kräfte zu mobilisieren.“ Damit der Auftakt in die Landesliga gelingt. Im WFV–Pokal hat der Landesligist bereits in der ersten Runde seine Segel streichen müssen (1:2 gegen Weilimdorf) und kann sich folglich komplett auf die neue Saison in der Liga konzentrieren.

Abgesehen von den Favoriten um Türk Spor Neu–Ulm und Donzdorf sieht der Kapitän des SVN eine ausgeglichene Landesliga, in der es für Neresheim zunächst natürlich um eines geht: „den Klassenerhalt.“ Ob es am Ende der fünfte Platz oder der neunte Platz sei, das spiele keine Rolle. „Natürlich möchte man immer das Beste herausholen.“ Am Charakter des Teams wird dieses Ziel nicht scheitern, da ist sich Lukina sicher: „Die Neuzugänge passen menschlich perfekt in die Mannschaft. Jeder kommt mit jedem aus. Es gibt bei uns in Neresheim keinen Stinkstiefel.“ Selbst wenn es beim SVN zu Problemen kommen sollte, ist die Mannschaft gefestigt genug, um sich wieder herauszukämpfen. Von solchen Szenarien geht der Kapitän allerdings zum Start in die neue Saison erst einmal nicht aus. „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Auch die Aufsteiger aus dem Stuttgarter Raum sind sehr gut. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, bei der man sagen kann, da haben wir die sechs Punkte sicher.“

Der Auftakt hat es für den SV Neresheim gleich in sich. Erst wartet Bad Boll, „die eine gute Truppe haben“. „Dazu noch auswärts, das ist schon ein Brett.“ Am zweiten Spieltag kommt dann der Aufsteiger MTV Stuttgart auf das Härtsfeld. Dann folgt bereits das Derby gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft den SV Waldhausen. Hier hatte der SVN bekanntlich in der vergangenen Saison beide Derbys für sich entscheiden können. Aber ein Derby ist eben immer speziell. „Da kann alles passieren und das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen.“

Es sind zweifelsohne gleich drei Spiele, die einen ersten Fingerzeig liefern können. Doch Lukina stellt klar: „Sollten wir zum Start nicht gleich ausreichend punkten, dann muss man sicher nicht gleich in eine Krisenstimmung verfallen.“ Ruhig bleiben und weiterarbeiten. In der Landesliga ist alles möglich.