Wie seit vielen Jahren sind auch in diesem Jahr wieder die Musikerinnen und Musiker des Benedikt Maria Werkmeister Gymnasiums zu Gast in der barocken Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ Neresheim gewesen, um das Publikum mit einem bunt gefächerten Programm auf eine abwechslungsreiche Reise mitzunehmen.

Fiona Roßmann an der Orgel mit bravourösem Auftakt

Den feierlichen Auftakt bestritt Fiona Roßmann an der Orgel mit dem „Prince of Denmark‘s March“ von Jeremiah Clarke. Dabei gelang es der jungen Interpretin, zahlreiche Klangfarben auf dem Instrument der Kirche gekonnt zu nutzen. Virtuos präsentierten im Anschluss Franziska Jakubec und Leonie Sing das „Duo für 2 Klarinetten, Adagio e sostenuto“ von Carl Philipp Emanuel Bach. Dabei trugen sie die festliche Stimmung des Eröffnungsstücks weiter, leiteten aber zu den etwas ruhigeren Tönen über.

Unstoppables bringen Modernes in die Kirche

Deutlich moderner wurde es anschließend mit den „Unstoppables“ einem Gesangsduo mit musikalischer Begleitung, das als kooperative AG der Musikschule Neresheim und des Gymnasiums entstanden ist, die von Katrin Jandl betreut wird. Mit „Last Christmas“ haben die jungen Künstlerinnen und Künstler ein bekanntes Lied gewählt, das sie aber geschickt neu zu interpretieren wussten. Sehr beeindruckend war anschließend das Violinenduo mit Lina Crüwell und Nele Brenner, die das Rondo aus „Duette für zwei Violinen“ von Jaques-Féréol Mazas zu Gehör brachten. Es war ein sehr präzises Zusammenspiel, was zeigte, wieviel gemeinsame Übungszeit hier investiert wurde. Weiter ging es nun mit der größeren Besetzung. Der Chor des WGN und der Eltern-Lehrer-Freunde-Chor unter Leitung von Josef Huber sangen zwei Weihnachtslieder. „Die Nacht ist vorgedrungen“ in einem Arrangement von Clemens Schäfer sowie „Der Stern zu Bethlehem“ von John Rutter. Dabei wusste der Chor den großen Klangraum der Kirche für sich zu nutzen und spielend auszufüllen.

BigBand des WGN lässt es fetziger werden

Nach diesen eher getragenen, feierlichen Liedern wurde es etwas fetziger. Die beliebte Bigband des WGN betrat die Bühne und konnte wie schon so oft auch in der aktuellen Besetzung überzeugen. Unter Leitung von Anne Ditsche gab es in diesem ersten Auftritt „Jingle Bells“ in einem Arrangement von Kees Vlak und „A holly jolly Christmas“ von Johnny Marks zu hören, bevor ein weiteres traditionelles Highlight des Konzerts anstand.

Bereits seit vielen Jahren gehört es zur Tradition, dass sich die neuen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 der Schulgemeinschaft am Weihnachtskonzert „vorstellen“, indem sie gemeinsam als Chor auftreten. Auch in diesem Jahr wurde diese Tradition fortgeführt und so gab es „Kleine Kerzen leuchten“ von Klaus Heizmann und Hans-Jürgen Mang sowie „Ein Stern zeigt euch den Weg“ von Klaus Heizmann und Dagmar Heizmann-Leucke. Die Begeisterung für das gemeinsame Singen übertrug sich dabei auf die Zuhörenden.

Das „Ave Maria“ darf natürlich nicht fehlen

Nachdem Nikola Schneider mit dem „Ave Maria“ von J.S. Bach in einer Fassung von Charles Gounod noch einmal deutlich ruhigere Töne angeschlagen hatte, drehte der Fünfer Chor noch einmal auf und bot „Weiße Weihnacht“ von Irving Berlin und Bruno Balz. Auch der „große Chor“ durfte nochmal ran und überzeugte unter der souveränen Begleitung von Hermann Durner am Klavier mit einer Version von „Last Christmas“ sowie „Gloria Hallelujah“ von Jeff Guillen.

Zum Abschluss des Konzerts gab es noch einmal Bläserklänge auf die Ohren. Die Bigband spielte einen zweiten Block mit „Winter Wonderland“, „Jingle Bell Rock“ und „Let it snow! Let it snow! Let it snow!“, der nur kurz durch die Verabschiedung durch Schulleiter Günter Mößle unterbrochen wurde, der allen Beteiligten sowie den beiden Musiklehrern Anne Ditsche und Josef Huber für ihr Engagement und die viele Arbeit, die in einem solchen Konzert steckt, dankte und ihnen eine kleine Aufmerksamkeit mit auf den Weg gab.

Auch Andreas Paasch, dessen Licht- und Ton-AG für den guten Klang beim Konzert sorgte, durfte noch ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen.