Neresheim

Landesblasorchester spielt in Neresheim

Neresheim / Lesedauer: 1 min

Das Landesblasorchester ist am 29. Oktober in der Neresheimer Härtsfeld-Sport-Arena zu erleben. (Foto: Veranstalter )

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Blasorchester. Nun wurde es ausgewählt, die sinfonische Blasmusik Europas auf der Weltkonferenz 2024 der World Association for Symphonic Bands and Ensembles in Südkorea zu präsentieren und darf als einziges europäisches Orchester ein Gala-Abendkonzert spielen.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 10:50 Von: sz