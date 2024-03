Die sechsjährige Amtszeit von Pater Albert Knebel als Komventualprior und damit Oberer des Klosters Neresheim ist am 9. März abgelaufen. Am kommenden Dienstag, 19. März, ist die kleine Gemeinschaft der Benediktinermönche auf dem Ulrichsberg daher aufgerufen, die Position wieder zu besetzen.

Die Neuwahl leiten der Abtpräses der Beuroner Kongregation, Pater Franziskus Berzdorf, und der Erzabt des Klosters Beuron im Oberen Donautal bei Tuttlingen, Tutilo Burger, ein Bruder des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger.

Tag beginnt mit Konventamt

Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Konventamt in der Turmkapelle der Abteikirche. Im Anschluss, gegen 10.15 Uhr, beginnt im Kapitelsaal der Abtei die geheime Wahl. Sobald in einem Wahlgang ein Mönch eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht hat, läuten die Glocken der Abteikirche, in der anschließend das Ergebnis bekanntgegeben wird. Wie bisher, teilt Bruder Matthias mit, werden die Mönche weder vorher zu möglichen wählbaren Personen Auskunft geben noch hinterher zum Zustandekommen des Wahlergebnisses.

Bruder Matthias, der an Jahren und Zugehörigkeit zum Kloster der Jüngste in der Gemeinschaft ist, ist übrigens inzwischen Subprior, also Stellvertreter des Klosteroberen. Er hat in dieser Funktion Pater Gregor abgelöst.

1976 ins Kloster eingetreten

Pater Albert Knebel, 1957 in Karlsruhe geboren, ist 1976 in das Kloster Neresheim eingetreten und wurde 1984 zum Priester geweiht. 1993 ernannte ihn der damalige Abt Norbert Stoffels zum Prior, also zu seinem Stellvertreter.

Noch sechs Mönche

Als der Abt 2012 aus Altersgründen sein Amt aufgeben musste, wurde Pater Albert zu seinem Nachfolger gewählt, allerdings mit dem Titel Prioradministrator. 2012 wurde er im Amt bestätigt und 2018 für sechs Jahre berufen, allerdings mit dem Titel Konventualprior. Er ist damit seit zwölf Jahren Vorsteher des Klosters mit allen Rechten und Pflichten wie ein Abt, nur ohne dessen Insignien Mitra, Hirtenstab und Ring und ohne gesonderte Weihe. Waren 2012 noch zehn Mönche wahlberechtigt, so bilden jetzt sechs Mönche den Konvent der Benediktinerabtei Neresheim, gegründet 1095 von den Grafen von Dillingen-Kyburg.