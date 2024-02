„Narri, Narro!“ - So ist es auch in diesem Jahr wieder in Neresheim an jeder Ecke erklungen. Die Narrenzunft Neresheim hat 66 Gruppen und Zünfte für den großen Faschingsumzug in diesem Jahr mobilisieren können.

Strecke in Neresheim ist etwas geändert worden

In diesem Jahr ist die Strecke etwas geändert worden, startete vom Bahnhofsgelände und verlief von der Dischinger Straße, Nördlinger Straße, Marin-Knoller Staße, Bergstraße, Balthasar-Neumann Straße, Dossinger Weg, Heidenheimer Straße über die Hauptstraße, bis die Gruppen wieder ans Ende, beim Festzelt auf dem Bahnhofsgelände, angekommen sind. Abermals Tausende waren gekommen, die diesem Umzug beiwohnen wollten. Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele und seinen Mitstreitern auf dem Wagen hat es gleich so gut gefallen, dass er die Runde auf dem Schultes-Wagen gleich zweimal gefahren ist.

Viele Freunde aus

den benachbarten Kreisen und Städten

Traditionell waren wieder viele Gruppen, Vereine und Zünfte aus den benachbarten Gemeinden und Kreisen mit dabei. So liefen die Ulmer Donauhexen oder die Heidenheimer Felsenhexen („Felsahex - werd´ zum Stoi“) mit und feierten die Breama Hexa Nattheim ihre Premiere. Mit ihrem Spruch „Batsch! Batsch! Batsch!“ integrierten sie sich wunderbar in den Umzug. Überhaupt waren in Neresheim viele Hexen am Start. Doch auch viele Gruppen aus dem Ostalbkreis waren gekommen, um sich zu präsentieren, aber auch beim gemütlichen Faschings-Kehraus im beheizten Zelt hinterher den Fasching allmählich ausklingen zu lassen in diesem Jahr.

Zahlreiche Gruppen aus dem Ostalbkreis mit dabei

Gesehen wurden die Haugg-Narra aus Essingen, die Guggen der Schlierbachfetzer aus Neuler, die Bettelsack-Narra aus Lauchheim, die Faschingsfreunde aus Kösingen oder die Tannhäuser Narren, gemeinsam mit den Guggen der Schollaklopfer. Den Abschluss bildeten die Häfastädter Narra als 66. Gruppe, ehe es dann ins Partyzelt ging. Hier waren die ersten Feierwütigen bereits ab 10.30 Uhr zum gemeinsamen Weißwurstfrühstück versammelt.