Zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens bleibt es in Neresheim nach wie vor zappenduster. Mit großer Mehrheit hat es der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung abgelehnt, die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung für diesen Zeitraum aufzuheben. Bürgermeister Thomas Häfele stimmte mit der unterlegenen Minderheit dafür, dass es nachts in Neresheim hell bleibt.

Nachtabschaltung ist schon lange ein Politikum in Neresheim

Dass die Nachtabschaltung aufgehoben wird, war bereits ein Wahlversprechen in Häfeles Bürgermeister-Wahlkampf 2017. Dieses konnte er bald nach Amtsantritt 2018 umsetzen. Wegen des Lockdowns wollten die Grünen dann im Februar 2021 eine Nachtabschaltung durchsetzen, erhielten jedoch keine Mehrheit. Wegen des drohenden Energiemangels im vergangenen Jahr kam es dann zumindest für einige Nachtstunden doch dazu.

Abschaltung bringt Vor- und Nachteile gleichermaßen

Nun wollte Häfele den Beschluss wieder aufgehoben wissen. Stadtbaumeisterin Eva-Maria Ramsperger nannte als Nachteil der Abschaltung unter anderem, dass Fußgängerüberwege während der ganzen Nacht beleuchtet sein müssten und dass einzelne Straßenzüge, etwa Ortsdurchfahrten, nicht separat geschaltet werden könnten.

Ein Vorteil sei andererseits, dass Energie eingespart würde. Nachdem man in den vergangenen Jahren auf LED-Leuchten umgestellt habe, seien die Kosten gesunken. Für das laufende Jahr bezifferte sie die Ersparnis mit 572 Euro pro Monat.

Das wäre ein Euro pro Einwohner im Jahr, rechnete Waltraud Brenner (Freie Wähler) vor und sprach sich daher für eine Aufhebung aus. Die Stromkosten stiegen, hielt Raphael Kaim (Grüne) dagegen, außerdem gehe es ihm auch um Lichtverschmutzung und Tierwohl. Man solle Energie nicht verschwenden, pflichtete ihm Nikolaus Rupp (CDU) bei und verwies darauf, zwischen Mitternacht und 4 Uhr sei ohnehin kaum jemand unterwegs. „Wie hoch muss der Leidensdruck noch werden?“, fügte er rhetorisch an.

Lieber neue Technik statt Luxus nächtlicher Dauerbeleuchtung

Man solle erst in neue Technik investieren, schlug er vor, und sich dann überlegen, ob man sich den Luxus leisten wolle. Zuhause spare auch jeder und die Abschaltung tue niemand weh, schaltete sich der Schweindorfer Ortsvorsteher Manfred Kornmann ein, während Carmen Stumpf (Grüne) forderte, in neuen Baugebieten eine zeitgemäße Technik einzusetzen.