Hofherrnweiler vor Sprung aus der Abstiegszone

An diesem Sonntag reisen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen nach Echterdingen. Dieses Mal zum TV. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill ist nach vier Niederlagen willens, wieder einen Sieg einzufahren und die drei Punkte mit aufs Härtsfeld zu bringen.

Die Heimmannschaft wiederum wird alles daran setzten, weiter Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Daher darf man durchaus eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein kompaktes Auftreten der Echterdinger erwarten. Mit 13 Punkten aus 13 Spielen ist der Neu-Verbandsligist allerdings alles andere als optimal in die Saison gestartet. Zu spüren bekam dies der TVE-Aufstiegstrainer und ehemalige SfD-Spieler Guiseppe Iorfida. Er musste nach sieben Spieltagen überraschend seinen Hut nehmen und wurde durch Nino Rizzo ersetzt. Das „wieder in die Erfolgsspur finden“ fällt den Dorfmerkingern derzeit schwerer als gedacht. Umso härter wurde dafür unter der Woche gearbeitet, die Trainingseinheiten akribisch durchgeführt. Die Mannschaft will sich mit Einsatz und Kampfgeist das zuletzt ausgebliebene „Spielglück“ wieder erarbeiten. Das Grundgerüst für den Matchplan an diesem Sonntag steht ebenfalls: Über eine gute und konsequente Defensivarbeit der gesamten Mannschaft will man zielgerichtet und entschlossen die Offensive suchen und wieder zum Torerfolg kommen. Verzichten muss das Trainerteam dabei verletzungsbedingt auf Feil, Camara und Schmidt. Schwarzer fällt außerdem aufgrund von Krankheit aus. Anpfiff im Sportpark Goldäcker ist am Sonntag um 15 Uhr. Es besteht wie immer Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt 11.30 Uhr. Eine Anmeldung bei Josef Schill ist erforderlich.

Hofherrnweiler am Sauerbach gefordert

An diesem Samstag um 14.30 Uhr hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Heimspiel gegen Biberach die Möglichkeit, die Abstiegszone der Fußball-Verbandsliga endlich wieder zu verlassen.

Mit gesteigertem Selbstvertrauen geht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in den 14. Spieltag der Verbandsliga Württemberg. Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen scheint die Trendwende geschafft für die TSG.

So erkämpfte man sich vergangene Woche einen verdienten Punkt gegen den Tabellenzweiten aus Leinfelden-Echterdingen und schlug zuvor Pfullingen und Maichingen. Ein einzelner Grund für den jüngsten Aufschwung ist dabei kaum auszumachen. Trainer Patrick Faber zog Spielmacher Nicola Zahner in den vergangenen Partien immer wieder ins zentrale Mittelfeld zurück und ließ vorne bisweilen Johannes Eckl neben Benjamin Schiele im Sturm von der Leine. Diese taktische Veränderung war allerdings auch nicht konstant über dreimal 90 Minuten zu beobachten.

Woran es auch liegen mag. Die letzten Ergebnisse und besonders die gezeigten Leistungen geben Anlass zur Hoffnung am Sauerbach nach dem schwachen Saisonstart. Mittlerweile hat die TSG auch wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen, könnte mit drei Zählern auf Rang zehn vorrücken und damit erstmals in dieser Spielzeit die „Todeszone“ verlassen.

Gastieren wird mit dem FV Biberach im Fritz-Sportpark ein Team, das ebenfalls im Tabellenkeller steckt. Die Biberacher holten zwar am vergangenen Wochenende gegen Favoritenschreck Oberensingen einen Punkt, sind aber seit drei Spielen sieglos. In der Tabelle steht die Mannschaft Oliver Wild noch hinter den Blau-Roten punktgleich mit Schlusslicht Weiler auf dem vorletzten Platz der Fußball-Verbandsliga.

Personaltechnisch sieht es für Patrick Faber und Daniel Serejo gut aus. Abgesehen vom längerfristig mit Kreuzbandriss ausfallenden Hannes Borst sind wohl alle Akteure einsatzbereit. Gute Form, voller Kader ‐ Die Vorzeichen stimmen für die Faber-Elf. Das Ergebnis gibt es am Samstag um 14.30 Uhr im Weilermer Fritz-Sportpark zu sehen.