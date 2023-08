Hoch hinaus vom Boden aus: Modellsegelflieger aus aller Welt messen sich

Die Seglergruppe Neresheim hat dieses Jahr zum ersten Mal die Weltmeisterschaft im GPS-Modellflug veranstaltet. Der Segelflugsport ist eine motorlose Flugdisziplin, bei der speziell entwickelte Segelflugzeuge Aufwinde und Thermik nutzen, um in der Luft zu bleiben und sogar an Höhe zu gewinnen. Auch bei der Modellflugvariante fliegen die Segelflieger ohne Motor und werden vom Boden aus gesteuert.

Im Rahmen eines Wettkampfes im GPS-Modellflug geht es dabei natürlich um Geschwindigkeit und Taktik. Wie genau das abläuft, hat sich RegioTV Schwaben bei der ersten Weltmeisterschaft in Neresheim erkundigt:

Nachdem in den Jahren 2019 und 2022 schon zwei Wettbewerbe in Neresheim stattgefunden haben, fand nun zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft im GPS Fliegen statt.

Wie aus einer Pressemitteilung Segelfliegergruppe Neresheim e.V. hervorgeht, kämpfen bei der Meisterschaft zwischen dem 11. und 18. August etwa 50 Teilnehmer pro Klasse um den begehrten Weltmeistertitel auf dem Segelfluggelände Neresheim. Die Teilnehmer kommen aus 15 Nationen.

Geflogen wird in zwei Klassen: In der SLS-Klasse, das sind selbst startende Modellflugzeuge mit bis zu neun Metern Spannweite und maximal 25 Kilogramm Abfluggewicht und in der Scale-Klasse, das sind Segelflugzeuge im Maßstab 1:3, die von einer Schleppmaschine (Modell-Motorflugzeug) in die Luft gebracht werden.

Die Modellsegelflieger müssen vom Boden aus die ferngesteuerten Flugzeuge mit großer Präzision steuern. (Foto: RegioTV Schwaben )

Dabei gilt es, mit den Modellen ein virtuelles Dreieck in 30 Minuten so oft wie möglich zu umrunden. Geflogen wird in 2er-Teams, dem Navigator, der an einem Tablet per GPS die Position sieht und diese an den Piloten weitergibt.

Die Scale-Klasse ist bereits vom 11. bis 14. August geflogen. Seit Dienstag, 15. August und noch bis Freitag, 18.August fliegen die Teilnehmer der SLS-Klasse, jeweils von 9 bis 19 Uhr.

Für die Bewirtung der Teilnehmer und Zuschauer sorgen die Mitglieder der Segelfliegergruppe mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Getränken, informiert der Verein außerdem.