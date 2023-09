Heeresmusikkorps Ulm spielt in Neresheim

Das Heeresmusikkorps Ulm gibt am Mittwoch, 11.Oktober, um 19.30 Uhr in der Härtsfeld Sport-Arena in Neresheim ein Benefizkonzert.

Das sinfonische Blasorchester der Bundeswehr unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch setzt sich aus 50 studierten Musikerinnen und Musikern zusammen. Das Orchester spielt bei zivilen und militärischen Veranstaltungen überwiegend in Deutschland, hat aber auch weltweit Einsätze. Daneben bilden die Benefizkonzerte ein weiteres Herzstück des Orchesters.

Die Erlöse aus dem Konzert kommen der „Küche der Barmherzigkeit ‐ Suppenküche für Eriwan“ zugute. Das Projekt unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Landrates Klaus Pavel ist eine Hilfsaktion und umfasst die kostenlose Verteilung von warmen Mahlzeiten in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Tickets online bei Reservix und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.