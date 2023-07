Härtsfeldschule übergibt Sorgenfresser an die Kinder– und Jugendklinik

Das Team der Kinder–und Jugendklinik im Ostalb–Klinikum Aalen hat Verstärkerung und Unterstützung bekommen. Neu im Team sind insgesamt 50 sogenannte „Sorgenfresser“, die als Tröster und Begleiter im Klinikalltag auf der Kinder– und Jugendstation zum Einsatz kommen sollen.

In der vergangenen Woche fand an der Härtsfeldschule Neresheim eine Projektwoche statt, bei der Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse ihre Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellten. Im Rahmen des Projekts „Sorgenfresser“ wurde mit viel Engagement und Herzblut eine Vielzahl von Sorgenfressern genäht, die dazu dienen, kleinen Patienten in schwierigen Situationen Trost zu spenden.

Der leitende Arzt der Kinder– und Jugendklinik in Aalen, Hans–Georg Schreiner, zeigte sich begeistert: „Mit Eurem großem Engagement und Einfallsreichtum tragt ihr mit Eurer Spende dazu bei, den Aufenthalt der jungen Patienten in der Klinik ein wenig angenehmer zu gestalten.“