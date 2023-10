Flutlichtspiel in Neresheim

Bereits an diesem Freitagabend (19 Uhr) treffen die Landesliga-Fußballer aus Neresheim auf den Aufstiegskandidaten Donzdorfer JC.

Aktuell belegt der Gast den fünften Tabellenplatz. Die Klosterstädter Platz 13. Nach der unglücklichen Niederlage in der Nachspielzeit gegen Tabellenführer Esslingen möchte die Mannschaft um Trainer Andreas „Bobo“ Mayer wieder einen Sieg einfahren. In den Kader zurückkehren wird Adnan Zahirovic. Dafür fehlen wird Khaled Omeirat (Gelb-Rote Karte), Sven Lukina und Torben Joos. „Mit Donzdorf kommt wieder eine spielstarke Mannschaft nach Neresheim. Da müssen wir alles reinlegen, um was Zählbares zu holen“, sagt SVN-Coach Mayer.