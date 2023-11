Erleichterung pur bei den Sportfreunden

Mit gemischten Gefühlen sind die Sportfreunde aus Dorfmerkingen nach Echterdingen gereist. Mit Aziz, Schwarzer, Camara, Feil, Juncker und Schmidt fehlten an diesem Sonntag sechs Leistungsträger im Kader des Fußball-Verbandsligisten. Dadurch rückten mit Nicolai Sauer, Simon Schneider und Fabian Ehrmann in die Startformation. Alle drei machten ihre Sache gut und so stand am Ende ein klarer 4:0 (2:0) Erfolg gegen den TV Echterdingen auf der Habenseite.

Trotz zuletzt schlechter Ergebnisse begannen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen furios und gingen bereits früh in Führung. Nach zehn Minuten schloss der Kapitän Marc Gallego einen starken Angriff per Kopf erfolgreich ab. Die Vorarbeit zum 1:0 leisteten Fabian Adler und Benjamin Walter. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill blieb weiter dran und wollte gleich einen weiteren Treffer nachlegen. Nach 15 Minuten war es Michael Schindele, der per Freistoß nur knapp das Tor des TV Echterdingen verfehlte. Daniel Nietzer machte das nach 20 Minuten besser und stellte auf 2:0 für den Verbandsligisten aus Dorfmerkingen. Ein langer Ball von SfD-Keeper Zech brachte die Abwehr der Heimelf in Schwierigkeiten und Nietzer nutzte die Unachtsamkeit zu einer Art Vorentscheidung. Echterdingen hatte im ersten Durchgang nicht eine wirklich nennenswerte Torchance und die Gäste beherrschten den Gegner fast nach Belieben. In Durchgang zwei drehte sich das Spiel etwas und auch Echterdingen versuchte vieles, um das Spiel noch einmal in seine Richtung zu drehen.

Allerdings gelang den Sportfreunden dann der nächste Treffer. Ein Rückpass zum eigenen Torhüter wurde Echterdingen zum Verhängnis. Dieser nahm den Ball auf und verursachte so einen indirekten Freistoß, den Maximilian Eiselt in die Maschen hämmerte (72.). Damit war die Partie gelaufen. Das 4:0 folgte dann in der 78. Minute. Nach einer Kombination über Gallego und Nietzer war es Tim Jablonski, der den Ball über die Linie drückte. Es herrschte große Erleichterung bei den zahlreich mitgereisten Dorfmerkinger Fans.

Diese hoffen nun, dass ihre Mannschaft in den noch zu spielenden zwei Partien in diesem Jahr 2023 den Anschluss an die Tabellenspitze halten kann. Es warten Schwäbisch Hall und der Spitzenreiter aus Fellbach auf die Mannschaft von Trainer Stefan Schill. Mit aktuell 24 Punkten auf dem Konto stehen die Sportfreunde nach diesem erfolgreichen Spieltag wieder auf dem dritten Platz.

SfD: Zech– Sauer, Eiselt, Gallego (78. Bihr), Nietzer (87. Kurz), Ehrmann (68. Mutlu), Adler (87. Schimmele), Schindele, Walter (60. Jablonski), Gunst Schneider.