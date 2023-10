Ein Elfmeter, drei Rote Karten und sechs Tore: Neresheim verliert ein turbulentes Spiel

Landesligist SV Neresheim hat die turbulente Heimpartie gegen den Donzdorfer JC mit 2:4 verloren.

Der SVN erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der dritten Minute brachte Nenad Dedic die Klosterstädter mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt 18 Minuten. In der 21. Minute konnte Malik Hayvali zum 1:1 ausgleichen. Der Ex-Neresheimer Denis Werner erzielte in der 34. Minute das 2:1 für die Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Dominik Mader sogar auf 3:1. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Neresheim verkürzt und sieht dreimal Rot

Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff konnte Neresheim auf 2:3 verkürzen. Nach gut einer Stunde sah Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer aufgrund von zu wildem Reklamierens die Rote Karte. In der Schlussphase sollte es nicht weniger hitzig sein. Die SVN-Spieler Nenad Dedic und Dominik Pfeifer bekamen ebenfalls Rot, dazu gab es noch einen Elfmeter für Donzdorf. Denis Werner traf zum 4:2-Endstand (95. Minute). Durch diese Niederlage rangiert der SVN weiterhin auf dem 13. Tabellenplatz.

SVN: Aubele - Kempf (87. Bojang), Miketek, Mango, Marianek, Ciraci (46. F. Yildiz), H. Yildiz, Dedic, Kone, Pfeifer, Zahirovic