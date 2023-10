Dorfmerkingen möchte ungeschlagen bleiben und die TSG endlich punkten

An diesem Sonntag reisen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen als ungeschlagener Spitzenreiter zum Oberliga-Absteiger, der Sport-Union aus Neckarsulm.

Die SUN hat sich laut Abteilungsleiter Marco Merz eine „sorgenfreie Saison“ als Ziel gesetzt. Dies soll sich in einem „einstelligen Tabellenplatz fernab jeglicher Abstiegssorgen“ widerspiegeln. Mannschaftlich soll dazu das Grundgerüst aus der Oberliga, wie Neupert, Gebert und Susser von jungen Spielern ergänzt werden. Mit dem aktuell neunten Tabellenplatz ist man damit zwar im Soll, aber so ganz sorgenfrei wird Sport-Union Trainer Nikola Grgic nicht sein. Schließlich sind die Leistungen bisher nicht konstant genug. Auf deutliche Siege wie gegen Weiler und Biberach folgten Niederlage und Unentschieden. Ein Heimsieg gegen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen soll die Neckarsulmer daher wieder zurück in die Erfolgsspur bringen.

Die Härtsfelder wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben. Das zu bleiben wird allerdings eine große Herausforderung beim Oberligaabsteiger. Aus dem bisherigen Saisonverlauf und dem zuletzt deutlichen 4:0-Sieg gegen Biberach nehmen die Dorfmerkinger sicher viel Selbstvertrauen und gute Stimmung mit ins Spiel, wissen aber, dass sie weiterhin hart arbeiten müssen, um die sich gesetzten Ziele zu erreichen. Hart gearbeitet hat das Fitness- und Physioteam der Sportfreunde. Das Trainerteam kann dank Felix Gruber, Alessa Riehl und Sophia Hirschmann wieder auf alle Spieler zurückgreifen. Lediglich auf Benjamin Walter müssen die Schwarz-Roten noch verzichten. Allerdings konnte er bereits am Mannschaftstraining teilnehmen.

Das Spiel findet an diesem Sonntag um 14.30 Uhr in Neckarsulm statt. Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus besteht. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der heimischen Röser-Arena. Anmeldung wie gewohnt bei Josef Schill erforderlich.

TSG braucht endlich wieder Punkte

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach tritt am neunten Spieltag der Verbandsliga-Württemberg beim FV Rot-Weiß Weiler an. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr Raiffeisenbank Stadion Weiler im Allgäu.

Das Team von Trainer Patrick Faber und Daniel Serejo hat an das Spiel gegen den TSV Oberensingen schnell einen Haken hingemacht und die Konzentration auf das nächste Duell gegen einen Aufsteiger gerichtet. Dieses Mal gastiert die Elf aus der Weststadt beim Schlusslicht Rot-Weiß Weiler.

In der vergangenen Saison lieferte sich das Team von Trainer Jürgen Kopfsguter und die U23 des Regionalligisten TSG Balingen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende entschied der FV dieses Rennen mit einem Punkt Vorsprung für sich und sicherte sich erstmalig ein Ticket für die Verbandsliga. Hier sollte man bereits ein Ausrufezeichen setzen. Am fünften Spieltag besiegte der FV auf heimischem Platz den Titelfavoriten SV Fellbach mit 2:0 und feierte seinen ersten Sieg auf Verbandsebene. Im Heimspiel darauf trennte man sich vom TSV Oberensingen 1:1.

Genau gegen diesen TSV biss sich die TSG am vergangenen Wochenende die Zähne aus. Schnörkellos und einfach kam der TSV auf dem Sportgelände in Wolfschlugen zum Erfolg. In den ersten Minuten hatte die TSG zwar mehr vom Spiel. Anschließend waren es jedoch einfache Ballverluste, die dem TSV mit seiner starken Offensive das Toreschießen einfach machten. Ein ähnliches Spiel erwartet die Jungs vom Sauerbach auch in Weiler. Einen Schönheitspreis wird es dort nicht geben. Die Mannen um Kapitän Johannes Rief müssen sich auf einen Gegner einstellen, der über Zweikämpfe versucht ins Spiel zu kommen.

„Wir müssen dagegenhalten. Uns schnell auf die Gegebenheiten vor Ort einstellen und einfache Fehler vermeiden“, sagt TSG-Trainer Patrick Faber. Genau diese einfachen Fehler im Spielaufbau haben der TSG zuletzt Punkte gekostet. „Die Jungs sind sehr kritisch mit sich selbst und den gezeigten Leistungen. Aus der aktuellen Situation kommen wir aber nur zusammen raus. Es bringt jetzt nichts individuelle Fehler zu diskutieren. Wir müssen den Negativtrend im Kollektiv stoppen“, sagt Faber.

Gegen Oberensingen konnte der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Magnus Haas, Justin Fetzer und Maxi Blum fehlten. Wem TSG-Trainer Faber gegen Weiler das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. „Die Jungs machen es unter der Woche echt gut. Wir müssen mit breiter Brust auftreten und an unsere Stärken glauben“, so der TSG-Trainer abschließend.