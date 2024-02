Einen angeklagten Landrat sieht man auch nicht oft. Landrat Joachim Bläse musste sich am Gumpendonnerstag dem „grobgünstigen Hexengericht Neresheim“ stellen.

Um genau zehn vor schwäbisch siebene, wie es in der Vorladung stand, fand sich Joachim Bläse bei der ehemaligen Birmelin-Apotheke ein. Dort wurde er in einen Wagen gehievt und schließlich zum Marienplatz gebracht. Um ihn herum tummelten sich dabei die Schaulustigen. Am Marienplatz angekommen, ging das Spektakel rund um das lodernde Feuer dann so richtig los. Die Narrenkapelle spielte zunächst einige Musikstücke, die Schellennarren hüpften anschließend ums Feuer und dann kam der Angeklagte schließlich an den Pranger. Die Hexen - Feuer,- Bennenberg,- Bettel,- Sensen,- Kuder- und Galgenhexe - waren äußerst aufgebracht.

Auch Sprechgesang hilft nichts

Joachim Bläse verteidigte sich zwar wacker, auch mit Sprechgesang, doch am Ende kannten die Hexen keine Gnade. Er wurde von ihnen schuldig gesprochen. Zunftmeister Benjamin Bißle verkündete schließlich das Urteil: „Da sich der hoch ehrwürdige Strippenzieher der Ostalb nicht im Geringsten demütig gezeigt hatte, wird er in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Der Angeklagte wird verpflichtet, seine Reue und Demut im Landratsamt vor allen Mitarbeitern kundzutun.“ Dabei ergänzt der Zunftmeister: „Joachim Bläse wird auferlegt, einen Besprechungsraum im Landratsamt vom rußigen Freitag bis Aschermittwoch als Bennenbergweible-Raum zu benennen und kenntlich zu machen.“ Eine mindestens A3 große Hexe sei an der Tür anzubringen und das Türschild müsse man austauschen. „Geheime Stichproben auf Einhaltung der Vorgaben, können jederzeit durch unsere Hexenschar jederzeit erfolgen.“ Doch damit nicht genug. Die aufgebrachte Hexenschar hat außerdem ein Gruppenbild mit Landrat Joachim Bläse eingefordert. „Dieses wird künftig ein fester Bestandteil in seinem Büro sein, damit er sich immer wieder an dieses Spektakel erinnert und Entscheidungen bezüglich Neresheim in die richtige Richtung lenkt“, so Zunftmeister Benjamin Bißle.

Ein Vesper und Gerstensaft für die Hexen

Damit sich die Narrenzunft am Sonntag beim großen Umzug in Rottenburg am Neckar von ihrer besten Seite präsentieren kann, benötigt die Hexenschar ausreichend Proviant für die lange Busfahrt: „Darunter versteht sich ein ordentliches Vesper, sowie genügend kühler Gerstensaft. Nur mit einem gestärkten Körper kann eine Hexe ihre beste Leistung abrufen“, erklärt Benjamin Bißle. Landrat Joachim Bläse bezeichnete das Urteil als brutal, doch „Ich nehme dieses Urteil an.“ Entsprechend groß war der Jubel bei den Hexen.

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht in Neresheim. (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )

Hexengericht (Foto: tim )