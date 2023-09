Denkmalgeschützter Bahnhof öffnet für Besucher

Zum „Tag des offenen Denkmals“ ist am Sonntag, 10. September, der denkmalgeschützte Bahnhof Dischingen geöffnet. Fahrkartenschalter, Warteraum und Güterschuppen waren nach der Stilllegung der Bahnstrecke 1972 wie in einen Dornröschenschlaf gefallen, blieben unverändert erhalten und können nun im Originalzustand besichtigt werden.

So sind im Güterschuppen etwa noch mit Bleistift an die Wand gekritzelte Notizen und Berechnungen über die Frachten zu sehen. Im Dienstraum finden sich am alten Fahrkartenschalter noch originale Fahrkarten und Entwerter, alles liebevoll mit D–Mark Kleingeld arrangiert, und der Dienstschreibtisch mit alten Paketsendungsbüchern.

Der Warteraum wartet unter anderem mit einer originalen, harten Holzbank auf. Auch alte Fahrpläne, Reisewerbung oder Vermisstensuchmeldungen hängen als Zeitzeugen aus. Auf dem ehemaligen Bahnsteigsgelände wird auch wieder die große Modellbahnanlage im Maßstab 1:22,5 aufgebaut.

Bei der Anreise mit der „Schättere“ ist diesmal eine Besonderheit geboten: Der jeweils erste und letzte Zug verkehrt mit Diesellok D4 „JUMBO“ und den Holzklassewagen. Die restlichen Züge fahren wie gewohnt als Dampfzüge. Der Unkostenbeitrag beträgt neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Auch Fahrräder und Kinderwagen werden gratis befördert — soweit Platz in den Güterwagen ist.

Der Eintritt zum Denkmal ist frei, nur für die Zug– und Omnibusfahrten muss der übliche Unkostenbeitrag entrichtet werden.