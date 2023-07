— „Sie haben großes Engagement gezeigt und waren mit Leidenschaft und Herzblut dabei. Wir danken Ihnen für Ihre Leistungen für die SRH!“ Mit diesen Worten hat Werner Stalla, der Geschäftsführer der SRH Gesundheit GmbH, Andreas Christopeit in den Ruhestand verabschiedet. Er kann auf 41 Jahre im Krankenhauswesen zurückblicken, die vergangenen zehn Jahre war er Geschäftsführer des SRH–Fachkrankenhauses in Neresheim. Er gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, bekannte Christopeit bei einer Feier im Foyer der Härtsfeldhalle. Seine Nachfolge als Geschäftsführer tritt Jens Albat an, der in Personalunion Prokurist und Verwaltungsleiter in der Klinik in Karlsbad bleibt. Seinen Vorgänger nannte Albat ein Urgestein.

Stalla zeichnete den Berufsweg des Scheidenden nach. Christopeit begann vor 46 Jahren beim Arbeiter–Samariterbund, verpflichtete sich danach auf vier Jahre bei den Gebirgsjägern der Bundeswehr, war nach seiner Krankenpflegeausbildung in seinem erlernten Beruf tätig und studierte danach Betriebswirtschaftslehre. Zehn Jahre lang habe Andreas Christopeit in der Funktion des Geschäftsführers das SRH–Fachkrankenhaus Neresheim geprägt, unterstrich Stalla. Er habe maßgeblichen Anteil am stetigen Wachstum des Hauses bis zu seiner heutigen Größe. Unter seinem Verantwortungsbereich habe sich die Bettenzahl der Fachklinik von 48 auf 64 Betten erweitert.

Als gelernter Krankenpfleger und ausgebildeter Notfallsanitäter habe er das Fachkrankenhaus stets mit pflegerischem Sachverstand unterstützt. Neben der Bettenzahl sei ebenso die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wirkungszeit des scheidenden Geschäftsführers stets gewachsen. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten von 140 auf knapp 200. Damit gehört die Fachklinik zu den größten Arbeitgebern in Neresheim.

Martin Grupp bescheinigte als stellvertretender Bürgermeister dem Scheidenden, er habe die Fachklinik und die Stadt geprägt und großartige Erfolge erzielt. Der Redner dankte für den Einsatz und betonte, Christopeit habe das Fachkrankenhaus zu einer Institution entwickelt. Man sei froh über den Neubau, der zeige, dass es in Neresheim weitergeht.

Joachim Seuferlein, der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, zeigte sich beeindruckt von der medizinischen und pflegerischen Arbeit im Fachkrankenhaus. Wichtig dafür seien aber auch eine gute Verwaltung und die richtigen Rahmenbedingungen. „Ich bin glücklich, dass Sie für dieses Haus tätig waren, das für die Zukunft gut aufgestellt ist! Ihre zehn Jahre waren ein Gewinn für Neresheim und die Region.“

Betriebsratsvorsitzende Susanne Trautwein unterstrich bei der Übergabe der Geschenke der Belegschaft, für alle habe immer die gute Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt gestanden. Man sei respektvoll und konstruktiv miteinander umgegangen und habe immer einen Kompromiss gefunden. „Sie waren uns ein verlässlicher Partner, immer umgeben von drei starken Frauen“, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Mit einem schönen Lied verabschiedete Mitarbeiter Manfred Banschbach den scheidenden Geschäftsführer.

Christopeit blickte auf seine berufliche Laufbahn zurück. Themen wie zu wenig Personal, zu viele Wochenenddienste und die Frage, was Krankenhaus und Krankheit kosten dürfen, hätten ihn immer begleitet. Er würdigte die Leistungen seiner Mitarbeiter in Neresheim, wo es gelinge, 80 Prozent der Patienten vom Beatmungsgerät wegzubringen, 50 Prozent könnten wieder am Leben teilhaben. Das alles funktioniere nur, wenn man wie in einer Familie Hand in Hand arbeite. Musikalisch begleiteten der stellvertretende Musikschulleiter Hermann Durner und David Böss die Feier.