Nachdem die Kirchengemeinde Sankt Sola in Kösingen im vergangenen Jahr das Pilotprojekt „Maria und Josef suchen eine Bleibe für eine Nacht“ mit viel Erfolg durchführen konnten und die Nachfrage überaus groß war, hat sich die Seelsorgeeinheit Neresheim unter dem Leitenden Pfarrer Klaus Wolfmaier entschlossen, diese Adventsaktion in allen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Neresheim anzubieten.

Mesner Dino Kunick erläuterte die Vorgehensweise. Das Heilige Paar (Maria und Josef mit einem Esel) als eine 30 Zentimeter große Figur, wandert mit einer Holzkiste, in der ein Gästebuch, verschiedene Weihnachtsbücher für Kinder und Erwachsene, CDs mit Weihnachtsliedern und einem Gastgeschenk für jeden Haushalt enthalten sind.

So sind die Beiden vom 1. Advent bis zur Heiligen Nacht auf Herberssuche und klopfen an die Haustüren in den Gemeinden von Neresheim, Elchingen, Dorfmerkingen, Ohmenheim, Kösingen, Dehlingen, Schweindorf, Hohlenstein, Weilermerkingen und Dossingen an, um eine warme Unterkunft für eine Nacht zu finden.

Im beiliegenden Gästebuch können Sich die Gastgeber gerne mit Gedanken, Bitten oder Erfahrungen eintragen. Dieses Buch ist am Ende ein schönes Erinnerungsstück mit vielen Einträgen, Malereien, Sprüche und Fotos.

Jeder Gastgeber wird gebeten ein Foto von Maria und Josef zu machen und an die jeweilige Adresse, wie in der Holzkiste vermerkt ist, zu schicken, damit die Kirchengemeinde dann eine große Foto-Collage auf Weihnachten machen kann und diese dann in der Kirche bei der Krippe zusammen mit dem Gästebuch veröffentlicht werden kann.

Wer möchte Maria und Josef bei sich aufnehmen? Wie wäre das, wenn sie tatsächlich anklopfen würden? Welchen Platz würden sie bekommen? Wo stellen Sie die Beiden bei Ihnen zuhause hin? Über was würden Sie mit ihnen reden? Welche Themen würden Sie ansprechen ( Kinder, Aufbrechen, Ankommen, Fremdsein, Heimat....)?