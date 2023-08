Neresheim

Abwasserzweckverband Härtsfeld steht vor großen Baumaßnahmen

Neresheim / Lesedauer: 2 min

Die Kläranlage in Ziertheim könnte bald an die Verbandskläranlage in Ziertheim–Dattenhausen angeschlossen werden. Der Abwasserzweckverband Härtsfeld (AZH) machte der Gemeinde Ziertheim bei der AHZ–Verbandsversammlung ein konkretes Angebot, wie der AHZ mitteilt.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 16:07 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG