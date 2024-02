Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend gegen 23.28 Uhr aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als auf der Landesstraße 2033 von Neresheim in Richtung Iggenhausen unterwegs war. Das Auto drehte sich und prallte in die Leitplanke links der Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro.