Schweindorfer Waldfest findet am Wochenende statt

Am 29. und 30. Juli findet wieder das tradtionelle Waldfest in Schweindorf statt. Eröffnet wird das 49.Waldfest am Samstag 29. Juli um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch den Schirmherrn, den Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele. Nach den Festansprachen gibt es Stimmung und Tanz mit der Showkapelle „Timeless“. Der Festplatz ist bereits ab 17 Uhr geöffnet. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Waldgottesdienst, den unterstützt durch den Posaunenchor Schweindorf, Pfarrerin Rebekka Scheck, halten wird. Für den Mittag und die folgenden Stunden wird eine reichhaltige Speisekarte und guter Gerstensaft bereitgestellt. Bereits ab 12 Uhr werden die „Original Härtsfelder Musikanten“ aus Dorfmerkingen, die seit 1974 das Waldfest ununterbrochen mit Gesang und volkstümlichen Klängen bereichern, aufspielen. Gegen 18 Uhr wird die Tanzkapelle „Duo Nightflyers“ für beste Unterhaltung, Stimmung und Tanz sorgen.