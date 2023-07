Rund 150 Sportler zu Gast in Kösingen

Bei bestem Wetter fanden im Freibad Kösingen die deutschen und baden–württembergischen Meisterschaften im Modernen Fünfkampf, genauer gesagt Biathle und Triathle, statt. Der SC Delphin Aalen, als Veranstalter und die Verantwortlichen des Modernen Fünfkampfes wählte Kösingen aufgrund der örtlichen Bedingungen als Austragungsstätte aus. Das Gelände rund um das Freibad bot eine hervorragende und übersichtliche Laufstrecke.

26 Vereine aus ganz Deutschland am Start

Etwa 150 Sportler aus 26 Vereinen aus ganz Deutschland nahmen an diesem Event teil. Beim Biathle–Wettkampf am Samstag (Laufen, Schwimmen, Laufen) und beim Triathle–Wettkampf am Sonntag (Schießen, Laufen, Schwimmen) hatten die Teilnehmenden unterschiedliche Anforderungen und Strecken zu bewältigen. Beim Triathle–Wettbewerb, der in mehreren Runden ausgetragen wird, wurden zusätzlich in jeder Runde fünf Ziele mit einem Lasermarkierer nacheinander anvisiert und abgeschossen. Angesichts der sportlich herausragenden Leistungen war die Begeisterung und Spannung der Zuschauer entsprechend hoch.

Gerhard Emmenecker zeigt seine Dominanz

Ein erfahrener Biathlet der Region, Gerhard Emmenecker vom LAC Essingen, zeigte erneut seine Dominanz in der Altersklasse der Masters 60+ und sicherte sich unangefochten den Deutschen Meistertitel. Auch der gastgebende Verein SC Delphin Aalen stellte Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Altersklassen, die durch ihren Trainingsfleiß mit guten Platzierungen und deutschen, sowie baden–württembergischen Titeln belohnt wurden. Ein weiterer Höhepunkt waren die Paar– und Viererstaffeln, die im Anschluss an die Einzelwettkämpfe stattfanden.