In Kösingen übernehmen die Narren das Regiment: Mit dem Nachtumzug am Freitag, 12. Januar, steigt zugleich die erste größere Veranstaltung im Heimattage-Jahr auf dem Härtsfeld. Erwartet werden rund 1.200 Besucherinnen und Besucher, sagt Michael Hafner, der Präsident der Faschingsfreunde Kösingen, die den nunmehr 13. Nachtumzug in Kösingen ausrichten. Der letzte fand vor vier Jahren statt, 2022 musste er wegen der Pandemie ausfallen.

Seit April laufen die Vorbereitungen

Bei Michael Hafner laufen alle Fäden zusammen. Seit April, seit dem ersten Briefwechsel, bereiten er und das ganze Team der Faschingsfreunde die Großveranstaltung vor. Naturgemäß ist bei Hafner eine gewisse Anspannung zu spüren, ob auch alles so klappt, wie man es sich vorstellt. „Ich bin einerseits froh, wenn alles vorbei ist“, sagt er, „ich freue mich aber andererseits auch auf einen entspannten Abend.“

56 Fußgruppen erwartet

Erwartet werden in Kösingen 56 Fußgruppen mit rund 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem ganzen Land. Die weiteste Anfahrt haben die Filder Schmären aus Filderstadt bei Stuttgart, es kommen aber auch viele Gruppen, darunter Guggenmusiker und Fanfarenzüge, aus der Region und aus der bayerischen Nachbarschaft wie Amerdingen oder Zöschingen. Wie schon vor vier Jahren verzichtet man unter anderem wegen des hohen logistischen Aufwands auch heuer auf Umzugswagen.

Der Umzug startet am Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Frickinger Straße, zieht in Richtung Ortsmitte und weiter zur Turn- und Festhalle. Als Ehrengäste werden Bürgermeister Thomas Häfele, der Landtagsabgeordnete Winfried Mack und Michael Felgenhauer, der Leiter des Dezernats Umwelt und Mobilität, als Vertreter des Heidenheimer Landrats Peter Polta erwartet. In zwei beheizten Zelten und in der Turnhalle steigt danach eine Party, im Vereinsheim legt ein DJ auf.

Für Michael Hafner ist es der erste Nachtumzug, für den er als Präsident verantwortlich zeichnet. Er hat sich 2015 den Faschingsfreunden Kösingen angeschlossen, rückte zwei Jahre später als Schriftführer ins Präsidium ein und wurde nochmals zwei Jahre später Vizepräsident, ehe er 2020 von Ulrike Gruber das Zepter übernahm. Der Verein wurde 1986 gegründet und hat 350 Mitglieder, die aus einem großen Umkreis um Kösingen kommen.