Ab der kommenden Saison gibt es im Fußball nur noch vier B–Ligen

Beim SC Kösingen hat der Staffeltag der Kreisligen A II, B III und B IV stattgefunden.

Nikolaus Geiß, Staffelleiter der A II und B IV war mit der Saison insgesamt zufrieden. Ebenso B III–Staffelleiter Otto Mayrhöfer. Da dieser aufgrund einer Operation nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde sein Bericht von Nikolaus Geiß präsentiert. Dabei wurde unter anderem mittgeteilt, dass Mayrhöfer als Staffelleiter aufhören werde. Aufgrund der Staffel–Reduzierung in den B–Ligen, wird sein Heimatverein SV Lippach, bei dem er insgesamt 20 Jahre Abteilungsleiter war, in die B III kommen. Mayrhöfers Nachfolger wird Torsten Wöhrle. Nikolaus Geiß stellte sich als Staffelleiter zur Wiederwahl und wurde auch einstimmig gewählt.

13 Monate lang gesperrt

Herbert Mayer, Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, erläuterte den Bericht des Sportgerichts. Insgesamt gab es einen Rückgang der Sportgerichtsverfahren von 283 auf 235 (Saison 2021/22). Fast gleich waren die Verfahren gegen Spieler: von 132 auf 133. „Insgesamt gab es 16 Tätlichkeiten mit Sperren bis zu 13 Monaten und vereinzelten Verpflichtungen zur Teilnahme an Gewaltpräventionskursen“, berichtet Herbert Mayer. Ein Störfeuer im wahrsten Sinne war für Mayer der Einsatz von Pyrotechnik auf den Sportplätzen. Diese wurde in der Relegation und bei Partien mit besonderer Bedeutung gezündet. „In vier Fällen wurden deutliche Geldstrafen ausgesprochen“, so Mayer.

Es darf fünfmal gewechselt werden

Schiedsrichterobmann Josef Schneider ließ die Saison aus Sicht der Schiedsrichter Revue passieren. Dazu gab er auch einen Ausblick auf die kommende Spielzeit. In dieser darf nun in allen Spielklassen fünfmal gewechselt werden. In den Kreisligen B sind dabei auch Rückwechslungen möglich. Außerdem stellte Schneider die aktive Gewaltprävention „STOPP“ vor. Ein Schiedsrichter kann bei dynamischen, hitzigen, eskalierenden oder emotionalen Spielverläufen die Partie kurzzeitig unterbrechen. Das Ziel ist dabei die Reduktion von Gewaltvorfällen und Spielabbrüchen. Der Schiedsrichter läuft zum Anstoßkreis und bittet die Kapitäne und Trainer beider Vereine für eine Besprechung zu sich.

Keine Relegation und nur noch vier B–Ligen

Bezirksspielleiter Roland Wagner hatte für die Vereine einige wichtige Informationen für die Mannschaften zu verkünden. Für die kommende Saison 2023/24 wurde mit dem Württembergischen Fußballverband (WFV) vereinbart, dass die Relegation aus solidarischen Gründen ausgesetzt wird. Hintergrund ist folgender: In den Bezirksligen in Württemberg gibt es eine umfassende Reform. Die Ligen werden von 16 auf zwölf reduziert. Die Bezirksliga Ostwürttemberg ist von dieser Reform zwar nicht betroffen, verzichtet aber solidarisch ebenso auf eine Relegation. Bezirksvorsitzender Jens–Peter Schuller räumte aber mit einem Gerücht auf: „Die Relegation wird nicht komplett abgeschafft, ab der Saison 2024/25 wird es diese wieder geben.“ Denn die Relegation ist ein wahrer Zuschauermagnet. In den acht Relegationsspielen der abgelaufenen Saison 22/23 gab es insgesamt 6529 zahlende Zuschauer. Das macht einen Schnitt von fast 820 Zuschauern pro Partie. Im vergangenen Jahr waren bei den sieben Relegationsspielen durchschnittlich 690 Zuschauer vor Ort.

Ein weiteres wichtiges Thema, das Roland Wagner ansprach, war die Reduzierung der B–Ligen von fünf auf vier Staffeln. Die Kreisliga B V wird es ab der kommenden Saison nicht mehr geben. Insgesamt spielten dort nur noch acht Mannschaften aus dem Heidenheimer Raum, dazu wurden viele Partien abgesagt. Insgesamt elf Mannschaften aus dem Kreis Heidenheim treten in der kommenden Saison in der Kreisliga B IV an, hinzukommen noch fünf Teams aus dem Kreis Aalen. Das sind FV 08 Unterkochen II, Kösinger SC, SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III, SV Ebnat und SV Waldhausen II. Am Ende wurde noch abgestimmt, dass der kommende Staffeltag bei den Sportfreunden Rosenberg stattfinden wird.

Info : Die Bezirkspokal-Auslosung für den Aalener Raum findet am Sonntag, 6. August, um 10 Uhr in Ellenberg statt. Nur eine Woche später wird die erste Runde ausgetragen. Am Mittwoch, 16. August, findet dann die zweite Pokalrunde statt. Die Kreisligen starten dann am Sonntag, 20. August, in die neue Saison.