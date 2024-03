Zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, bis Samstagfrüh, 1 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Neresheim-Elchingen eingebrochen und haben Diebesgut in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim (Telefon 07326 / 919001) zu melden.