Faszination Luftsport: hautnah und selbst erleben

Luftsport ist keine Männerdomäne. Das beweist die aktuelle Zahl der Flugschülerinnen beim Luftsportring Aalen. Besonders um Motorflug und Ultraleichtflug. Allein hier sind es aktuell drei aktive Flugschülerinnen. Im Motorflug sind es vier. Deshalb richtet sich in diesem Jahr der Informationstag des Luftsportring Aalen am Sonntag, den 8. Oktober, auf dem Flugplatz in Elchingen auch an Frauen.

Der Luftsportring Aalen ist der größte Fliegerverein Baden–Württembergs. Seit über 60 Jahren bildet der Verein ehrenamtlich aus. In der vereinseigenen Flugschule sind über 30 Fluglehrer und Fluglehrerinnen in allen Sparten (Motorflug, Motorsegler, Ultraleicht und Segelflug) aktiv.

Am 8. Oktober bietet der Luftsportring die Gelegenheit, die Ansprechpartner, den Verein und natürlich auch den Flugplatz kennenzulernen und den Piloten und Fluglehrern auch Fragen zu stellen. Es wird ein Vortrag zur Einführung gehalten und anschließend besteht auch die Möglichkeit selbst im Cockpit der Vereins– Flugzeuge Platz zu nehmen und sich zu informieren. Die Teilnehmer sollten im Segelflug mindestens 14 Jahre alt sein, sonst 16. Die Teilnehmer dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen haben.

In Deutschland gibt es seit vielen Jahren den so genannten Girls‘ Day, ein Zukunftstag für Mädchen, junge– aber auch erwachsene Frauen. Sie alle sollen motiviert sein, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Doch nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch in der Freizeitgestaltung können sie sich so über Möglichkeiten informieren. Der Luftsportring Aalen lädt an diesem Oktober–Sonntag zu einem „Flying Girls‘ Day‘s“ ein.

Schon seit Jahrzehnten sind im LSR Aalen Frauen aktiv. Als Pilotinnen, Fluglehrerinnen und auch im Vereinsvorstand waren schon Frauen. Alle Teilnehmer können am 8. Oktober unverbindlich den Luftsport in allen Facetten kennen lernen. Segelfliegen, Motorflug und Ultraleicht–Fliegen. Dies sind zugleich auch die wenigen Sportarten, bei denen Frauen nicht physisch benachteiligt sind. Eher ist Feingefühl beim Steuern der Flugzeuge gefragt. Erst recht bei den Segelfliegern die lautlos durch die Luft gleiten. Trotz ihrer Flügelspannweite von bis zu 20 Metern lassen sich die Flugzeuge mit zwei Fingern steuern. Kräfte sind eher am Boden gefragt, denn die Flieger wollen nach der Landung wieder zum Startpunkt zurückgeschoben werden. Daher hat man auch am Boden viel Bewegung an der frischen Luft, also ein idealer, leichter Ausgleichssport. Das dies Riesenspaß machen kann, beweist die große Anzahl fliegender Frauen im Verein. Derzeit sind es rund 35. „Luftsport ist eben eine unvergleichliche Verbindung von leicht zu beherrschendem Hightech–Sport mit dem Genuss der Schönheit der Natur in der unendlichen Freiheit der Lüfte“. Der Vorsitzende des Luftsportrings Helmut Albrecht ist Fluglehrer und Prüfungsrat. Er kennt das Ausbildungswesen in– und auswendig und hat schon Generationen von Flugschülerinnen und Flugschülern in allen Sparten ausgebildet. „Ein Flug ist immer dann erst abgeschlossen, wenn das Flugzeug zum Stillstand gekommen ist und nicht schon, wenn es den Boden berührt. Es ist spannend, wie schnell es bei entsprechender theoretischer Vorbereitung geht, ein Motorflugzeug nur mit der verbalen Unterstützung des Fluglehrers in der Luft zu steuern und eine Kurve sicher ein– oder auszuleiten!“ Er ist besonders stolz, dass die Ausbildung ausschließlich ehrenamtlich im Luftsportring stattfindet. „Ehrenamtliche Fluglehrer, das macht die Sache erschwinglich.“