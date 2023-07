Neresheim-Dorfmerkingen

Zweite Runde WFV–Pokal — Dorfmerkingen mit Heimspiel

Neresheim-Dorfmerkingen / Lesedauer: 1 min

Gefordert: Dorfmerkingen im WFV-Pokal. (Foto: Thomas Siedler )

Nachdem Dorfmerkingen in der ersten Runde ein Freilos hatte, treffen sie an diesem Samstag in der Röser Arena auf den Ligakonkurrenten Calcio Echterdingen.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 17:37 Von: Josef Schill