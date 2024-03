Als Fußball-Verbandsligist kommt es nicht in aller Regelmäßigkeit vor, dass man ein Fernsehteam zu Gast hat. Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen war das am Mittwoch im Rahmen des Nachholspiels gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall der Fall. Der SWR stattete dem Härtsfeld einen Besuch ab. Im Mittelpunkt standen dabei allerdings nicht die beiden Mannschaften, sondern Claus Breitenberger.

Bis zu 160 Spiele pro Saison

Der 58-jährige aus Schwäbisch Gmünd ist einer der bekanntesten Fußball-Fans auf der Ostalb. Pro Saison besucht „Bredi“, wie er von allen genannt wird, bis zu 160 Test- und Freundschaftsspiele in der Region und darüber hinaus: von der Oberliga bis zur Kreisliga B. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass „Bredi“ vom SWR während des Sportfreunde-Spiels begleitet wurde: „Ein Redakteur des SWR ist durch ein vor kurzem erschienenes Interview auf mich aufmerksam geworden. Er hatte mich schließlich über Facebook kontaktiert“, berichtete Claus Breitenberger. Wie der glühende Fan des Amateurfußballs ergänzt, habe der SWR einen kurzen Beitrag in der „Landesschau“ über seine große Leidenschaft geplant. Claus Breitenberger sagte schließlich zu.

Es gibt viel zu diskutieren

Treffpunkt war in Aalen und gemeinsam ging es schließlich zum eigentlichen Ziel nach Dorfmerkingen. Dabei wurden immer wieder Film-Aufnahmen gemacht. „Das ist eine Geschichte, die richtig gut in die „Landesschau“ passt. Ich habe auch einige Freunde, die Claus Breitenberger kennen. Fast jeden zweiten Tag ist er auf den Fußballplätzen unterwegs und dabei kommt er in Kontakt mit vielen Menschen“, so SWR-Redakteur Dennis Bechtold. Zu sehen gibt es den Beitrag voraussichtlich am 8. April.

Auch nach dem Spiel zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und den Sportfreunden Schwäbisch Hall gab es für Claus Breitenberger mit beiden Mannschaften viel zu besprechen. Mit dabei war auch die TV-Kamera. Die Schwäbisch Haller ließen es sich schließlich auch nicht nehmen, ein gemeinsames Siegerfoto in der Kabine mit Claus Breitenberger zu machen. Die Gäste setzten sich mit 3:0 durch. „Ich dachte eigentlich, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Dorfmerkingen hatte eigentlich gar keine richtige Torchance. Schwäbisch Hall war sehr effektiv und hat die ersten drei Chancen verwertet und das Ding souverän zu Ende gespielt“, analysierte Claus Breitenberger.

Ein volles Programm über Ostern

Das lange Osterwochenende wird für Claus Breitenberger ganz im Zeichen des Fußballs stehen. An Gründonnerstag wird er sich das Spiel zwischen dem TSGV Waldstetten und dem SV Waldhausen anschauen. An Karsamstag steht dann die Oberliga-Partie zwischen dem 1. Göppinger SV und der Normannia aus Gmünd auf dem Programm. „Den Ostermontag möchte ich in Hüttlingen verbringen. Zunächst mit der Partie TSV Hüttlingen II gegen den TSV Bartholomä. Im Anschluss kommt es dann zum Topspiel in der Kreisliga A II: Der Spitzenreiter TSV Hüttlingen empfängt den Zweiten FC Ellwangen“, so Claus Breitenberger abschließend.