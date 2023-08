U19 des 1. FC Heidenheim kommt nach Dorfmerkingen

Nach dem 2:1–Heimsieg in der zweiten WFV–Pokalrunde gegen Calcio Leinfelden–Echterdingen, geht für Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 weiter. Gegner an diesem Dienstag in der Röser Arena (18.30 Uhr) ist das U19–Bundesligateam des 1. FC Heidenheim.

Marc Schnatterer und Stefan Schill haben die Partie organisiert

Marc Schnatterer hat gemeinsam mit SfD–Trainer Stefan Schill die Partie organisiert — und für beide Teams geht es darum, die richtige Anfangsformation für die bevorstehende Saison herauszufinden. Beim 1. FC Heidenheim bleibt man der Linie und der Philosophie treu, das Team aus den eigenen Reihen zu formen. So werden die älteren Spieler des Jahrgangs der U17–Mannschaft zu den letztjährigen jüngeren U19–Spielern hochgezogen. Zuletzt musste die U19 des FCH, um das Trainergespann Timm Fahrion/Bastian Heidenfelder, eine 2:3–Niederlage bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach hinnehmen.