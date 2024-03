An diesem Samstag kommt es in der Fußball-Verbandsliga zum Ostalb-Derby. Die Sportfreunde Dorfmerkingen empfangen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Beide waren erfolgreich

Beide Mannschaften waren am vergangenen Spieltag erfolgreich. Die Sportfreunde Dorfmerkingen zeigten nach der herben 2:7-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter SV Fellbach die passende Reaktion. Sie gewannen nach Toren von Marc Gallego, Daniel Nietzer, Maximilian Eiselt und Deniz Bihr mit 4:0 beim TSV Oberensingen. Entsprechend zufrieden war Trainer Stefan Schill unmittelbar nach diesem Erfolg: „Vor allem die Youngster Fabian Adler und Benjamin Walter machten es auf den ungewohnten Positionen gut. Mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach treffen wir nun auf ein anderes Kaliber.“

TSG zeigt sich in überragender Verfassung

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zeigt sich aktuell in überragender Verfassung. Seit sieben Partien ist die Mannschaft von Trainer Patrick Faber unbesiegt. Dabei gab es fünf Siege und zwei Unentschieden. Der Lohn für diesen starken Lauf ist ein entsprechendes Klettern in der Tabelle. Am zehnten Spieltag rangierte die TSG mit gerade einmal acht Punkten auf dem 14. und damit drittletzten Tabellenplatz. Sieben Spieltage später belegt die TSG mit 25 Punkten den achten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf den Sechsten Sportfreunde Dorfmerkingen, beträgt dabei nur zwei Punkte. Entsprechend gut ist aktuell die Stimmung im Lager der TSG: „Das Team arbeitet intensiv und man sieht an den Ergebnissen vor und nach der Winterpause, dass der verpatzte Saisonstart vergessen gemacht werden möchte“, so Vorstand Achim Pfeifer. Dabei ergänzt er, dass es aufgrund der tabellarischen Enge und der Vielzahl der Absteiger aus der Verbandsliga noch ein weiter Weg sei. „Dieser muss bis zum Ende der Saison begangen werden“, sagt Achim Pfeifer.

TSG kann an Dorfmerkingen vorbeiziehen

Bei einem weiteren Sieg könnte die TSG erstmals in dieser Saison an Dorfmerkingen in der Tabelle vorbeiziehen. Sollte dies gelingen, hätte sich die TSG auch für die Niederlage im Hinspiel revanchiert. So schätzt Achim Pfeifer die Sportfreunde ein: „Sie verfügen über eine Vielzahl von Spielern mit herausragenden Fähigkeiten. Dabei sind sie in der Lage, Spiele durch ihre Klasse zu entscheiden und das Gefüge sehr stark zu machen.“ Beide Trainer werden an diesem Samstag nicht aus dem Vollen schöpfen können. Bei den Sportfreunden fallen Michael Schindele und Maximilian Eiselt aus. Aufseiten der TSG werden Hannes Borst und Tim Brenner nicht zur Vefügung stehen (beide Kreuzbandriss). „Die Ausfälle tun uns weh, aber wir haben einen breiten und gut aufgestellten Kader. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass das Kollektiv durch Wille und Zusammenhalt viel erreichen kann“, so Achim Pfeifer abschließend.

Info: Das Wochenende bei den Sportfreunden steht ganz im Zeichen des Starkbierfestes. Dieses findet bis Sonntagabend im Sportheim Talblick statt.