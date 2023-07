Testspiel statt WFV–Pokal: VfR Aalen gewinnt in Dorfmerkingen

Sowohl Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen, als auch Regionalligist VfR Aalen hatten in der ersten Runde des WFV–Pokals ein Freilos. Um dennoch Spielpraxis zu sammeln, standen sich beide Mannschaften am Samstagnachmittag in der Dorfmerkinger Röser Arena gegenüber. Der VfR Aalen setzte sich am Ende mit 3:1 durch.

Zwei Tore per Freistoß in Durchgang eins

Der VfR Aalen ging in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Benjamin Kindsvater setzte sich gut auf der linken Seite durch, bediente Alessandro Abruscia, der zum 1:0 für den Regionalligist traf. Dorfmerkingen zeigte sich davon aber unbeeindruckt. In der 19. Minute marschierte Benjamin Walter über die rechte Seite und ließ einige VfR–Spieler alt aussehen. Letztlich konnte er nur durch ein Foulspiel in der Nähe des Strafraums gestoppt werden. Linksfuß Maximilian Eiselt nahm sich der Sache an und traf sehenswert zum 1:1. „Ich hab ihn ganz gut getroffen und es hat mich für die Mannschaft gefreut, dass der Ausgleich gefallen ist.“ Ein paar Minuten später hatte Dorfmerkingen viel Glück. Benjamin Kindsvater köpfte den Ball im Strafraum an den Innenpfosten (27. Minute). In der 33. Minute gab es auch für den VfR Aalen einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Stefan Wächter dachte sich wohl: „Was Maximilian Eiselt kann, kann ich auch.“ Er erzielte die erneute Führung für den VfR. As Ibrahima Diakité die Führung kurz vor der Pause fast noch ausgebaut. Sein Abschluss ging allerdings haarscharf am Tor vorbei. Nach unterhaltsamen 45 Minuten führte die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer mit 2:1.

Kurz nach der Pause fällt der dritte Treffer für den VfR

Der VfR Aalen startete perfekt in den zweiten Durchgang und ging in der 49. Minute durch Paolo Maiella mit 3:1 in Führung. As Ibrahima Diakité lief über die linke Seite und bediente Paolo Maiella mustergültig, der keine Probleme hatte das dritte Tor zu erzielen. Die zweite Halbzeit war dann geprägt von vielen Wechseln auf beiden Seiten. In der 62. Minute hatte Dorfmerkingen die größte Chance, um auf 2:3 heranzukommen. Nachdem Michel Witte als elfter Feldspieler agierte und schließlich zu weit vor seinem Kasten war, konnte Ali Odabas per Kopf auf der Linie klären. Wenige Augenblicke später prüfte Maximilian Eiselt Torhüter Michel Witte. Aber Aalens Schlussmann blieb der Sieger. Auf der anderen Seite verhinderte Christian Zech in der 71. Minute das 1:4 gegen Benjamin Kindsvater. Letztlich sollten keine Tore mehr fallen, es blieb beim 3:1 für den VfR Aalen. So bewertete Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill den Auftritt seiner Mannschaft: „Für uns war es ein wichtiger Test, um die Neuzugänge zu integrieren und dass die Abläufe immer besser passen. Von daher ist es auch wichtig, dass eingesetzt werden und in den Spielrhythmus kommen.“ Positiv für Stefan Schill war, dass die Mannschaft geschlossen aufgetreten ist. VfR–Trainer Tobias Cramer war mit dem Auftreten seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Es war ein verdienter Sieg. Im Großen und Ganzen haben wir teilweise richtig gut kombiniert und klar noch vorne gespielt.“ Ein wenig geärgert hat Cramer die Tatsache, „dass wir nach dem 3:1 zu risikoreich gespielt haben und aus geschlossenen Räumen versuchen uns spielerisch zu befreien. Das wird gegen Regionalliga–Mannschaften nicht funktionieren. Dann wird es rappeln. Das müssen wir schnell aus den Köpfen bekommen.“

Am Dienstag: VfR Aalen trifft in Hüttlingen auf die Ostalb–Elf

Beide Mannschaften sehen sich bereits am Dienstag wieder. In Hüttlingen trifft der VfR Aalen auf eine Ostalb–Auswahl, bestehend aus den Vereinen Sportfreunde Dorfmerkingen, TSG Hofherrnweiler–Unterrombach, TSV Essingen, SV Neresheim und dem TSV Hüttlingen. Die Partie findet im Rahmen der Einweihung der neuen Tribüne statt.

SfD-Startelf: Junker - Schwarzer, Feil, Eiselt, Aziz, Walter, Gunst, Ehrmann, Camara, Schindele, Gallego