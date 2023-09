Ständig Topspiele ‐ „Es gibt nichts Geileres!“

Nach dem torlosen Unentschieden im vergangenen Spiel sind die Sportfreunde aus Dorfmerkingen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Verbandsliga zu finden. Das gefällt nicht nur den Fans, sondern auch SfD-Urgestein Daniel Nietzer.

Daniel, zuerst die Frage: Was macht das Knie? Wie stehen die Einsatzchancen am Wochenende? Sie mussten ja beim 0:0 gegen Pfullingen kurz vor der Halbzeit verletzt raus.

Das Knie hat sich bis jetztganz gut entwickelt. Ich denke, es war hauptsächlich der Schock, weil es eine ähnliche Zweikampfsituation gab, wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass ich schnell wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und am Sonntag dann zumindest im Kader mit dabei bin.

Wie bereits erwähnt, „nur“ 0:0 im vergangenen Spiel. Wie haben Sie die Partie gesehen?

In der ersten Halbzeit war das Spiel in meinen Augen ziemlich ausgeglichen, wobei wir zwei bis drei ganz gute Chancen hatten. Da wäre für uns die Führung drin gewesen. In der zweiten Hälfte sind die Pfullinger dann besser ins Spiel gekommen. Diese Mannschaft hat auch enorme Qualität in ihren Reihen. Spielerisch waren sie an diesem Tag die bessere Mannschaft, daher bin ich über dieses Remis nicht unglücklich.

Allgemein jagt gerade ein Topspiel das andere. Geheimfavorit, Topfavorit, Derby, der anstehende Kracher im Pokal gegen den VfR Aalen. Wie ist es für die Mannschaft, lieber ein solches Programm oder wünscht man sich zwischendurch doch lieber „leichtere“ Gegner zum vermeintlichen Durchschnaufen?

„Leichtere“ Gegner gibt es in dieser Verbandsliga definitiv nicht. Das sieht man auch an den Ergebnissen, da gewinnt gefühlt jeder gegen jeden. Als Fußballer ist man immer heiß auf so ein Programm mit vielen Highlights. Am vergangenen Wochenende, Erster gegen Dritter, jetzt Erster gegen Zweiter. Es gibt nichts Geileres! Natürlich ist die Vorfreude auf den VfR Aalen bereits jetzt schon da. Am 1. November, einem Feiertag, zu Hause gegen einen Gegner, der überragend in die Regionalliga-Saison gestartet ist. Ich hoffe auf viele Zuschauer und auf ein friedvolles Fußballfest in Dorfmerkingen. Und vielleicht ist ja eine Sensation möglich.

An diesem Sonntag geht es für Dorfmerkingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, die nur einen Punkt hinter den Sportfreunden auf dem zweiten Platz liegen. Wie erwarten Sie den Gegner und was könnte der Schlüssel zum Erfolg für die SfD sein?

Calcio war von Anfang an mit Fellbach mein absoluter Topfavorit in dieser Verbandsliga. Dies hat sich nach ein paar Spielen nun auch bestätigt. Sie haben enorme Qualität in der Mannschaft. Vor allem haben sie Einzelspieler, die in der Verbandsliga eigentlich nichts verloren haben. Wir sind eher eine Truppe, die über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Dies muss auch unser Ziel sein am Sonntag: hartnäckig und eklig in den Zweikämpfen, jeder kämpft für den anderen. Außerdem werden wir von Woche zu Woche hervorragend von unserem Trainerteam auf die kommenden Spiele und Gegner eingestellt.

Auch die Unterstützung von außen spielt hier immer eine große Rolle. Diese war zwar schon immer da, dieses Jahr gefühlt aber noch mehr. Ein Wort an die Fans der Sportfreunde aus Dorfmerkingen?

Es ist einfach nur Wahnsinn, diese Unterstützung, die wir dieses Jahr Woche für Woche bekommen. Bitte macht weiter so. Wenn ich zum Beispiel an das erste Saisonspiel in Fellbach zurückdenke. Das war gefühlt ein Heimspiel. Auf eine erfolgreiche Runde zusammen mit Euch, den besten Fans der Liga.

