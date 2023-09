Sportfreunde weiter ungeschlagen

Der Fußball-Verbandsligist VfL Pfullingen hat in der gut besuchten Dorfmerkinger Röser-Arena einen Punkt erspielt.

Die Sportfreunde waren von Anfang an hellwach und hatten gleich in der zweiten Minute die erste große Chance. Die Abwehr konnte den Freistoß aber klären. Die Pfullinger konnten kaum Entlastungsangriffe starten und wenn, konnten sie wie in der sechsten Minute nichts verwertbares herausholen, als der Schuss rechts neben das Tor ging. In der achten Minute hätten die Dorfmerkinger fast das 1:0 bejubeln können. Nach einem Eckball stieg Camara zum Kopfball hoch und verfehlte das Tor nur knapp. Die Gäste starteten im Gegenzug einen schnellen Angriff und spielten sich über rechts durch, der Abschluss fand wiederum nicht das Tor. In der 16. Minute dann eine Doppelchance für die Hausherren, Eiselts Schuss konnte der Gäste-Keeper noch parieren, beim Nachschuss von Gallego konnte er nur mit ansehen, wie der Ball vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld kullerte und von seinem Abwehrspieler geklärt werden konnte. Die Schwarz-Roten waren jetzt klar spielbestimmend, machten aus ihrer Überlegenheit zu wenig. In der 33. Minute war der Ball dann hinter der Linie, aber Torschütze Schmidt allerdings zuvor im Abseits. Eine Minute später versuchten es die Gäste nochmal aus der Distanz, der Schuss war aber zu harmlos. In der 37. Minute verfehlte der Schuss von Gunst das Tor ebenfalls deutlich. Dann ein Schreckmoment in der 41. Minute, Nietzer ging zu Boden, nachdem er im Rasen hängen geblieben war. Das vorbelastete Knie machte wieder Probleme und er musste ausgewechselt werden, Ehrmann kam für ihn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff prüfte VfL-Kapitän Dünkel nochmals SfD-Keeper Zech, der mit einer Flugparade abwehren konnte. Der Nachschuss ging über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hausherren wieder druckvoll, ehe sie mehr und mehr die Überlegenheit abgaben. In der 60. Minute dann der erste Torschuss der Gäste in Halbzeit zwei. Zech tauchte ab und konnte den Schuss von Ankele halten. Zwei Minuten später hatte Schubmann die bis dato größte Chance der Gäste, der Ball ging nur knapp links am Tor vorbei. Das Spiel wurde nun aber durch viele Wechsel etwas zerfahrener. So dauerte es bis zur 83. Minute, ehe es wieder eine nennenswerte Aktion gab. Die Gäste scheiterten mit ihrem Freistoß aber an Zech. In der 87. Minute war es Ehrmann aus kurzer Distanz, doch der Pfullinger Torhüter rettete stark. Nach 94 Minuten trennten sich die Teams am Ende mit einem gerechten Unentschieden.

SfD: Zech – Schwarzer, Schmidt, Feil, Mutlu (72. Aziz), Eiselt (81. Bihr), Gunst, Nietzer (43. Ehrmann (88. Schimmele), Camara, Schindele, Gallego.