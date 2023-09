Sportfreunde möchten Traumserie ausbauen

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen sind die Sportfreunde Dorfmerkingen in die Runde gestartet und führen derzeit die Tabelle der Verbandsliga an. Die am Samstag (14 Uhr) auf dem Härtsfeld gastierenden Pfullinger sind ähnlich gut gestartet, mussten sich allerdings am letzten Spieltag nach vier Siegen dem SSV Ehingen-Süd geschlagen geben.

„Wir haben es den Ehingern viel zu einfach gemacht“, lautete das Fazit des VfL-Kapitäns Dünkel nach der vergangenen Partie. „Einfach machen“ werden sie es dieses Wochenende den Sportfreunden aus Dorfmerkingen daher sicherlich nicht.

Mit ihrem offensiven und leidenschaftlichen Fußball möchte sich die junge talentierte Mannschaft aus Pfullingen weiterhin oben in der Tabelle etablieren. Das Durchschnittsalter von 22 Jahren, erklärt sich durch eine große Jugendabteilung, aus der immer wieder Talente in den Kader stoßen. Dass die Mischung aus jungen wilden und langjährigen Pfullinger Spielern derzeit stimmt, zeigt der aktuelle Tabellenplatz. So wird die Gästemannschaft auch diesen Samstag über ihre dribbelstarken Außenspieler versuchen, ihre Torjäger Klemenz und Locher in Szene zu setzten um so Punkte vom Härtsfeld zu entführen.

Die Dorfmerkinger ihrerseits wollen dies natürlich verhindern und ihre weiße Weste behalten. Dazu ist allerdings wieder eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur zweiten Hälfte in Maichingen nötig. Hatte man dort doch keine Kontrolle mehr über das Spiel bekommen und ließ zu viele Chancen zu.

Ob Torjäger Daniel Nietzer in der heimischen Röser-Arena wieder auflaufen wird, ist aufgrund seiner andauernden Knieprobleme mehr als fraglich. Dafür kehren Noah Feil und Michael Schindele wieder zur Mannschaft zurück. Verletzt fehlen werden ebenfalls Fabian Adler und Maxi Zeyer.