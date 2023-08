Sportfreunde furios eine Runde weiter

In der dritten Runde des WFV–Pokals standen sich Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen und Oberligist 1. FC Normannia Gmünd gegenüber. Am Ende setzte sich Dorfmerkingen mit 4:0 durch.

Guter Start der Normannia — doch Dorfmerkingen wird immer stärker

Normannias Trainer Zlatko Blaskic rotierte ordentlich, unter anderem nahmen Torhüter Yannick Ellermann, Mittelfeldspieler Tim Grupp und Stürmer Alexander Aschauer auf der Bank Platz. Spielmacher Marvin Gnaase war erst gar nicht im Kader. In der Anfangsphase hatte der Oberligist mehr vom Spiel. In der vierten Minute schoss Henrick Selitaj einen Freistoß zentral aus rund 25 Metern knapp über das Tor. Sieben Minuten später köpfte Selitaj den Ball relativ knapp am Tor vorbei. Nach und nach wurde Dorfmerkingen allerdings stärker. In der 19. Minute hatte SfD–Stürmer Daniel Nietzer die bis dato größte Möglichkeit des Spiels. Max Reichert parierte den Abschluss von Nietzer mit einer Hand. Sekunden später prüfte Onur Mutlu Gästekeeper Reichert.

Nietzer und Aziz treffen für die Sportfreunde

In der 26. Minute ging ein Freistoß von Maximilian Eiselt ans Außennetz. Eine Führung für Dorfmerkingen wäre zu diesem Zeitpunkt absolut verdient gewesen — und zwei Minuten nach dem Freistoß von Eiselt, sollte dann auch das 1:0 für Dorfmerkingen fallen. Nach einer Flanke von Eiselt auf der linken Seite, war es Sangar Aziz, der zur Führung traf. Nur vier Minuten später standen Mutlu und Nietzer im Mittelpunkt. Diese kombinierten sich gut durch die Normannen–Abwehr und Nietzer war es schließlich, der Reichert zu einer starken Parade zwang. In der 33. Minute sendete die Normannia ein offensives Lebenszeichen. Der Abschluss von Kelecti Nkem ging allerdings klar am Tor vorbei. Kurz vor der Pause baute die Normannia dann nochmals Druck auf, doch das zweite Tor sollte Dorfmerkingen erzielen. Nach einem überragenden Ball von Eiselt in die Schnittstelle zu Nietzer, marschierte dieser auf Torhüter Reichelt zu und netzte zum 2:0 ein (42.). Nur Sekunden später hatte Selitaj die Möglichkeit, doch Torhüter Christian Zech verhinderte mit einer starken Parade den 1:2–Anschlusstreffer.

Nietzer macht alles klar

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Blaskic zwei neue Spieler, einer von ihnen war Alexander Aschauer. Der Stürmer wurde in der 52. Minute auch gut in Szene gesetzt, den Kopfball konnte Torhüter Christian Zech aber parieren. Nach gut einer Stunde machte Dorfmerkingen dann den Deckel drauf. Nach Vorlage von Aziz auf der rechten Seite, war es Nietzer, der den Doppelpack zum 3:0 schnürte (62.). Dorfmerkingen hatte alles im Griff und 13 Minuten vor dem Ende hätte der eingewechselte Fabian Ehrman fast das 4:0 erzielt. Nietzer bediente Ehrmann und dieser scheiterte an Reichert. In der Nachspielzeit konnte Ehrmann dann aber doch noch jubeln.

Trainer Zlatko Blaskic nimmt die Niederlage auf seine Kappe

Nach Flanke von Lucas Schwarzer auf der rechten Seite, traf Ehrmann per Kopf zum 4:0. Das war dann auch der Endstand. So bewertete Daniel Nietzer den furiosen Auftritt seiner Sportfreunde: „Insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung von uns. Wir haben wenig zugelassen.“ Normannias Trainer Zlatko Blaskic nahm die Niederlage auf seine Kappe: „Der Sieg ist völlig verdient. Dorfmerkingen war uns in allen Bereichen überlegen. Ich habe mich für eine Aufstellung entschieden, die ich zu verantworten habe. Ich bin davon ausgegangen, dass gewisse Spieler schon weiter und im Rhythmus sind. Da habe ich mich getäuscht. Vor allem in der ersten Halbzeit wurden wir teilweise vorgeführt.“

SfD: Zech - Schmidt, Camara, Schindele (46. Schneider) - Schimmele (74. Schwarzer), Eiselt, Gunst, Feil, Aziz (82. Jablonski)- Mutlu (77. Ehrmann), Nietzer (89. Kurz).