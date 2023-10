SfD-Verteidiger Eiselt vor Pokalkracher gegen VfR: „Das ist für uns ein Highlightspiel“

Fußball-Fans auf der Ostalb können sich auf ein besonderes Spiel freuen. An diesem Mittwoch treffen die Sportfreunde Dorfmerkingen im Achtelfinale des WFV-Pokals auf den VfR Aalen. Spielbeginn in der Röser Arena ist um 14 Uhr.

Maximilian Eiselt sieht den VfR Aalen klar in der Favoritenrolle

„Wir hätten die Serie gerne bis zum Duell gegen Aalen durchgezogen. Das war auch unser Ziel“, sagt SfD-Spieler Maximilian Eiselt ehrlich. Doch zuletzt gab es eben diese beiden Niederlagen (2:4 gegen Berg und 1:2 gegen Ehingen-Süd), die den Sportfreunden nach ihrem sensationellen Saisonstart die ebenso sensationelle Tabellenführung gekostet haben. Jetzt allerdings zählt die Liga für den Tabellendritten der Verbandsliga (21 Punkte) nicht. Der 27 Jahre alte Eiselt, der beim VfR Aalen einst sieben Jahre selbst spielte, sieht seinen Jugendverein klar in der Favoritenrolle. „Sie sind gut gestartet.“ Wenngleich auch Aalen eben zuletzt seine Dämpfer einstecken musste. Zwei aktuelle VfR-Spieler kennt Eiselt noch aus gemeinsamen Zeiten: Steffen Kienle und Alessandro Abruscia. „Mit beiden habe ich noch Kontakt und auf die beiden freue ich mich natürlich noch einmal besonders.“ Gerade die Rückkehr von Kienle auf das Spielfeld nach seiner langen Pause freut den Leistungsträger der Dorfmerkinger besonders: „Ich hab immer mitgefiebert und hatte immer mal wieder Kontakt. Mich freut es jetzt ganz arg, dass er wieder auf dem Platz stehen kann.“

Vorfreude auf die Partie ist riesig

Motivation, die braucht auf dem Härtsfeld indessen keiner. „Die Vorfreude ist riesig. Das ist für uns ein Highlightspiel und ein Derby.“ Auch die Zuschauer werden in stattlicher Anzahl beim WFV-Pokalspiel in der Röser Arena zu finden sein. „Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen gestalten.“ Und dann ist bei einem Pokalspiel eben manchmal vieles möglich. In Dorfmerkingen ist das keine Floskel. Da reicht ein Blick zurück in die Geschichtsbücher. Außer dem gesperrten Yamoussa Camara (Rot nach Notbremse gegen Ehingen-Süd) kann Trainer Stefan Schill vermutlich auf seinen kompletten Kader bauen. „Wir wollen das Maximale herausholen.“ Bedeutet: Das wird kein Selbstläufer für den Regionalligisten von der Ostalb. Das wissen sie in Aalen nicht erst seit dem jüngsten 3:1-Sieg im Testspiel gegen Dorfmerkingen. „Da haben bei uns noch zwei oder drei Stammkräfte gefehlt“, sagt Eiselt. Das heißt: Es wird sicher nicht einfacher. „Wir haben unsere Stärken, bereiten uns sehr gut vor und werden einen klaren Plan haben.“

Tobias Cramer: „Da wird der Baum brennen“

Dorfmerkingens kommender Gegner VfR Aalen konnte am vergangenen Samstag nach zwei Niederlagen in Serie im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (2:2) einen Punkt holen. „Im Nachgang sind wir natürlich ein wenig traurig, dass wir nach der 2:0-Führung noch zwei Gegentore kassiert haben. Auf der anderen Seite muss man man sich aber auch manche Ergebnisse vom VfB Stuttgart II anschauen. Wenn sie einmal ins Laufen kommen, haben sie einfach enorme Qualität, das strahlt momentan aber der gesamte Verein aus. Deshalb können wir mit dem Punkt auch zufrieden sein“, so VfR-Trainer Tobias Cramer. Dabei fügte er noch an, dass das Spiel noch in beide Richtungen hätte kippen können. „Wenn Alessandro Abruscia den Freistoß reinmacht, werden wir das Spiel gewinnen, andererseits hatte aber auch der VfB noch Power, um das Spiel komplett zu drehen. Deshalb ist das am Ende in Ordnung: Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft der Regionalliga einen Punkt geholt.“

Personelle Änderungen sind denkbar

Um Punkte geht es an diesem Mittwoch in Dorfmerkingen nicht, sondern um den Einzug ins Viertelfinale des WFV-Pokals. „Wenn man sich alleine die Testspiele der jüngeren Zeit gegen Dorfmerkingen anschaut, war in diesen immer enorm viel Intensität drin von beiden Seiten. Wenn man auf das Härtsfeld fährt, muss man mit viel Mentalität, Leidenschaft und fußballerischer Qualität rechnen. Am Mittwoch werden dann noch ein paar Prozente drauf gepackt, da wird der Baum brennen. Aber für solche Partien spielt man doch Fußball“, so Tobias Cramer. Möglicherweise wird es gegenüber dem Spiel gegen den VfB II personelle Änderungen in der Startelf geben. Sicher ist auf jeden Fall, dass Stefan Wächter nach seiner Liga-Gelbsperre in den Kader zurückkehren wird. Ganz besonders ist die Partie für Steffen Kienle, der als Elchinger praktisch ein Heimspiel hat. Ist er eine Alternative für die Startelf? „Steffen Kienle ist immer eine Alternative: egal wann, egal wie, egal wo. Er ist einfach ein Spieler mit Herzblut, das hat man am Samstag gesehen. Auch wenn es ihm nach so langer Pause schwergefallen ist, selbst rund 15 Minuten durchzuhalten. Wettkampf ist dann schon nochmals anders, als Training. Was die Mentalität, Leidenschaft und Persönlichkeit angeht, ist es aber ein enormer Mehrwert für uns“, so Tobias Cramer abschließend.