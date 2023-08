SfD–Trainer Stefan Schill: „Alle ziehen an einem Strang und man bleibt bodenständig“

Das hat es bei den Sportfreunden Dorfmerkingen schon lange nicht mehr gegeben. Der Verbandsligist startet mit einem neuen Trainer in die Saison. Der 72–jährige Helmut Dietterle beendete im Sommer seine Trainerlaufbahn. Sein Nachfolger wurde der 35 Jahre jüngere Stefan Schill.

Der Verein kam auf Stefan Schill zu

Bevor Stefan Schill aber das Traineramt der ersten Mannschaft übernahm, trainierte er drei Jahre lang die zweite Mannschaft. Mit dieser stieg er in die Bezirksliga auf und in diesem Jahr gewann man den Bezirkspokal. Dazu war er viele Jahre selbst Spieler der ersten Mannschaft. Stefan Schill kennt sich also bestens aus in Dorfmerkingen — und nun tritt er in große Trainerfußstapfen. In zwei Etappen trainierte Helmut Dietterle die Sportfreunde insgesamt 14 Jahre lang. Zuletzt waren es neun Jahre am Stück. Wie kam es überhaupt dazu, dass Stefan Schill Nachfolger von Helmut Dietterle wurde? „Nachdem feststand, dass Helmut zum Saisonende aufhöhrt, kam der Verein auf mich zu. Natürlich habe ich mir das sehr gut überlegen müssen, da ich mich in der zweiten Mannschaft sehr wohlgefühlt habe. Wir konnten etwas Gutes aufbauen und waren auch erfolgreich. Die Jungs sind mir auch sehr ans Herz gewachsen in der Zeit. Von daher ist es mir sehr schwer gefallen, die Mannschaft abzugeben. Aber es reizt mich natürlich auch, höherklassig zu trainieren.“

Neun Neuzugänge

Doch nicht nur auf der Trainerbank hat sich etwas getan, sondern auch im Kader. Es gab gleich acht externe Neuzugänge: Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen hat sich im Sommer einiges getan. Beim Verbandsligisten gab es gleich acht externe Neuzugänge: Noah Feil (Mittelfeld/1860 München II), Fabian Ehrmann (Angriff/DJK–SG Schwabsberg–Buch), Tim Jablonski (Mittelfeld/1. FC Bargau), Benjamin Walter (Angriff/U19 VfR Aalen), Tim Eichhorn (Mittelfeld/FC Gundelfingen), Onur Mutlu (Angriff/1. Göppinger SV), Deniz Bihr (Mittelfeld/FV Biberach) und Maximilian Zeyer (Mittelfeld/FC Gundelfingen). Fabian Adler (Abwehr) kehrte außerdem nach einem Auslandsaufenthalt zurück. „Die Jungs haben sich allesamt super integriert. Sie sind willig, gierig und arbeiten hart an sich. Leider haben wir aber aktuell den ein oder anderen Verletzten“, so Stefan Schill. Seit Anfang Juli bereiten sich die Sportfreunde auf die neue Saison vor. Wichtig war Stefan Schill das Trainingslager in Nersingen relativ am Anfang der Vorbereitung. „Dort konnten wir einfach viel als Team machen. Über die Saison hinweg soll die Mannschaft im Vordergrund stehen — und nicht einzelne Spieler. Das ist mir sehr wichtig. Wenn man als Mannschaft einen neuen Trainer bekommt, braucht es erstmal ein wenig Zeit, bis alle Abläufe passen“, berichtet Stefan Schill.

Offensiv auf einem guten Weg

Mit den Vorbereitungsspielen war der 37–Jähirge insgesamt sehr zufrieden, mit einer Ausnahme. „Beim 2:2 am verangenen Samstag in Geislingen hat ein wenig die Mentalität gefehlt“; so Stefan Schill. Offensiv sieht Dorfmerkingens Trainer seine Mannschaft bereits auf einem sehr guten Weg. In jedem Testspiel konnte man mindestens ein Tor erzielen. „Wir wissen, dass wir vor dem Tor gefährlich sein können.“

Defensive muss nach etwas zulegen

Noch etwas zulegen muss dagegen die Defensive. Einzig gegen den SV Waldhausen (1:0) kassierte man kein Gegentor. „Es gilt den absoluten Fokus zu setzen, dass wir weniger Gegentore kassieren. Das hat aber nicht nur etwas mit der Abwehr zu tun, sondern wie wir als gesamte Mannschaft gegen den Ball spielen und gemeinsam arbeiten. Da gehört der Stürmer und der Abwehrspieler dazu. Da gilt es gemeimsam, das Tor zu verteidigen“, erklärt Stefan Schill. Stolz ist Stefan Schill auf den Zusammenhalt bei den Sportfreunden Dorfmerkingen. „Durch das Team um das Team können wir uns ganz auf das Sportliche konzentrieren. Mit Florian Fischer haben wir einen Betreuer installieren können, der sich um das Drumherum kümmert. Wir sind ein Dorfclub und haben immer sehr viele ehrenamtliche Helfer. Erst vor kurzem haben 15 Leute abends die Hecken rund um den Sportplatz geschnitten. Das ist einfach überragend und Dorfmerkingen, wie man es kennt: Alle ziehen an einem Strang und man bleibt bodenständig.“

So schnell wie möglich 40 Punkte holen

Das Ziel für die neue Saison ist, dass man so schnell wie möglich die 40 Punkte holt. Wie Stefan Schill berichtet, wolle man eine sorgenfreie Saison spielen. Auf zwei Partien freut sich der SfD–Trainer besonders, nämlich die gegen die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach. „Ich war ja früher selbst Trainer bei der TSG und habe den Aufbau mit Christoph Discher und Holger Held mitgemacht. Da hat man schon noch ganz enge Verbindungen und freut sich, wenn man sich wiedersieht.“ Bereits am 2. September wird es in Hofherrnweiler dann zu einem Wiedersehen kommen.