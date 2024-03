Das 0:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach war bitter. Doch auf Dorfmerkingen wartet an diesem Samstag (14.30 Uhr) bereits wieder eine schwere Aufgabe. Gegner ist dann der Tabellenzweite, Türkspor Neckarsulm.

Marc, nach langer Winterpause ging es Anfang des Monats endlich wieder los. Groß war die Vorfreude, ernüchternd das Ergebnis. 7:2 hieß es zum Auftakt gegen den Tabellenführer aus Fellbach. Sie haben, neben den Trainern, als erfahrener Spieler und Kapitän eine besondere Verantwortung gegenüber der Mannschaft. Wie gehen Sie mit solchen Niederlagen um, was geben Sie danach an die Mannschaft weiter?

So eine Niederlage schmerzt und muss erst mal aufgearbeitet werden, was wir auch getan haben. Man muss die Fehler, die gemacht wurden, direkt ansprechen, damit uns das nicht wieder passiert. Dann heißt es Blick nach vorne und weitermachen. Niederlagen gehören dazu. Ich rede viel mit meinen Mitspielern und zeige ihnen, wie wichtig es ist, die Lockerheit und Spielfreude nicht zu verlieren, aber dafür sorgt auch zusätzlich unser Trainer und zeigt uns in jedem Training, dass wir den Spaß am Spiel nicht verlieren.

Es folgte ein 4:0-Auswärtssieg in Oberensingen und eine knappe 0:1 Niederlage im Derby gegen Hofherrnweiler. Wie ordnesn Sie das Ergebnis ein? Warum hat es gegen Hofherrnweiler-Unterrombach nicht für mehr gereicht?

Die vielen Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt und waren dann einen Moment unaufmerksam. So verliert man ein Spiel. Aber wenn man den ganzen Spielverlauf betrachtet, waren wir zu Beginn der zweiten Hälfte zu passiv. Und haben zu wenig dafür investiert.

Jetzt am Samstag geht die Reise zu Türkspor Neckarsulm, aktuell Tabellenzweiter. Was denken Sie, erwartet die SfD dort, was haben Sie sich vorgenommen?

Erwarten wird uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die den Ball gut laufen lässt, aber auch schlagbar ist, wie man im Hinspiel gesehen hat. Wir müssen als Mannschaft zusammenhalten, mehr laufen als der Gegner und den Sieg mehr wollen. Wir vertrauen auf unsere Stärken, werden Ballgewinne erzwingen und die Konterchancen besser nutzen als gegen Hoffernweiler, dann, bin ich mir sicher, werden wir was Zählbares mitnehmen.

Am kommenden Mittwoch geht es dann zu Hause gleich weiter mit dem Nachholspiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Schwäbisch Hall. Hier sind Punkte eigentlich Pflicht, wenn man oben dranbleiben will. Wie geht die Reise für die Sportfreunde aus Dorfmerkingen weiter?

Die Liga ist so verrückt. Fußball muss gespielt werden und wird nicht auf dem Papier entschieden. Natürlich werden wir alles daransetzen, dass die Punkte zuhause bei uns bleiben. Wir wollen schnell so viele Punkte wie möglich sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wenn uns das gelingt, werden wir auch oben mitspielen und sehen dann, was am Ende herauskommt.