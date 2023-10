Remis im Spitzenspiel ‐ Dorfmerkingen bleibt Erster

Die Sportfreunde Dorfmerkingen sind auch nach dem Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga Spitzenreiter. Das Team von Trainer Stefan Schill holt gegen Leinfelden-Echterdingen ein 1:1.

Die Echterdinger begannen druckvoll und drängten die Sportfreunde weitestgehend in ihre eigene Hälfte, kamen aber gegen die gut stehende SfD-Abwehr nicht zum Abschluss. Es dauerte bis zur 18. Minute, ehe die Dorfmerkinger das erste Mal gefährlich in den Sechzehner von Calcio kamen. Für den ersten großen Aufreger sorgte Schick. Er kam im Sechzehner der Härtsfelder nach einem Zweikampf zu Fall. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Weiterspielen. Drei Minuten später war es wieder Schick, der nach einem Pass an der Abwehr vorbei war. Sein Schuss ging aber links am Tor vorbei.

Beide Seiten hatten nun kleinere Chancen, ehe die Sportfreunde nach einem Freistoß von Eiselt in der 41. Minute in Führung gingen. Seine Hereingabe konnte Nietzer per Kopf verwerten. Calcio kam wieder druckvoll aus der Kabine, doch die Sportfreunde konnten sich jetzt schneller darauf einstellen und hatten in der 49. Minute durch Mutlu die erste Chance in der zweiten Hälfte. Sein Schuss wurde aber geblockt.

Es war fortan ein offenerer Schlagabtausch. In der 56. Minute erzielte Calcio nach einer Ecke per Kopf den verdienten Ausgleich. Torschütze war der kurz zuvor eingewechselte Visoka. In Folge gab es auf beiden Seiten weitere Torchancen. Die größte hatten kurz vor Schluss die Sportfreunde. In der 93. Minute konnte sich Ehrmann nach einem Pass von Feil durchsetzen.

Sein Schuss ging aber denkbar knapp am Pfosten vorbei. Am Ende blieb es also beim gerechten Unentschieden.