Pokalschreck zu Gast bei den Sportfreunden

An diesem Samstag (14 Uhr) empfangen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen mit dem TSV Oberensingen den amtierenden Landesliga–Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga.

Das Gästeteam um Trainer Mark Schütt ist mit einem überraschenden 5:1–Sieg im Pokal gegen den TSV Essingen und dem 3:1 gegen Ehingen–Süd am ersten Spieltag sehr gut in die Pflichtspiele gestartet. Dies zeigt, dass sich die Neuzugänge Eiberger, Lennerth und Leonhardt (alle aus der Oberliga) bereits gut eingefunden haben. Auch Neu–Stürmer Patrick Werner hat mit vier Toren gezeigt, dass er nichts von seiner Form des Vorjahres eingebüßt hat. Dort wurde er mit 47 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga. Ihn muss die Abwehr der Sportfreunde Dorfmerkingen sicherlich besonders im Auge behalten, wenn man die drei Punkte in der Röser–Arena einfahren möchte. Um dies zu erreichen muss die Mannschaft um SfD–Coach Stefan Schill weiter hart arbeiten und sich stetig verbessern, schließlich haben die Niederlagen einiger Favoriten gezeigt, dass auch dieses Jahr wieder jeder jeden schlagen kann. Die Hausherren können dabei wieder auf die Unterstützung ihres Kapitän Marc Gallego zählen, während der Einsatz von Maximilian Eiselt, Michael Schindele und Yannick Schmidt, der sich im Training verletzt hat, noch fraglich ist. Die Spieler Tim Eichhorn, Fabian Adler und Deniz Bihr befinden sich weiterhin im Aufbautraining.

Es bedarf also wieder einer geschlossen Mannschaftsleistung und einer guten Einstellung zum Spiel, wenn man gegen den Aufsteiger aus Oberensingen in der Röser Arena einen Sieg verbuchen möchte. Auch die Unterstützung der Fans ist am morgigen Samstag mehr denn je gefragt.